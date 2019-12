Prisión preventiva para joven implicado en tiroteo que dejó un herido grave

Policiales Hay un detenido por el tiroteo que culminó con un joven baleado en la cabeza

Continúa el reclamo de justicia por parte de los familiares y amigos del joven Maximiliano Aguirre de 19 años, quien se debate entre la vida y muerte en el hospital Delicia Concepción Masvernat, desde el pasado lunes, luego de haber sido disparado en la cabeza tras un enfrentamiento en barrio Sapito, de Concordia. Horas después de haberse producido el hecho de sangre, las autoridades policiales detuvieron a una persona identificada como Gómez Pelayo, como posible autor del disparo que impactó en la sien izquierda de la víctima.Además, Fonseca señaló que "pedí la prisión preventiva por los riegos procesales y entorpecimiento en la investigación, por un plazo de 60 días, la cual fue concedida por el juez de garantías", y puntualizó que "el imputado tiene 30 días para estar en la alcaidía, y otros 30 en la unidad penal", no obstante aclaró que "él solicitó cumplirlos directamente en la cárcel por razones de salud, considerando que la alcaldía no está en condiciones de ese tipo de asistencias".Por otra parte, la fiscal recordó a diario El Sol que "Gómez Pelayo había cumplido una condena condicional por la causa Amaro, por una tentativa de homicidio y extorsión", no obstante aclaró que dicho sujeto "no tiene alguna otra causa computable por algún delito anterior, salvo lo que expliqué".