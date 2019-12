Antes de fin de año habría adelanto de sentencia en la causa Celis

Causa Celis: Varisco declarará este viernes

Denegaron la excarcelación a Miguel Celis

Se llevó a cabo este jueves una nueva audiencia en los tribunales federales de Paraná. Se trata del tramo final del juicio por el cual se investiga las responsabilidades en la causa de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel "tavi" Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana.El ex intendente Sergio Varisco ampliará este viernes su declaración indagatoria. Su declaración será la última que escuchará el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) antes de que comience la etapa de alegatos.El abogado de Varisco, Rubén Pagliotto, anunció en la audiencia de este viernes que Varisco decidió, finalmente, ampliar su declaración indagatoria. Adelantó, además, que el ex intendente de la capital provincial sólo hará una exposición, pero no responderá preguntas ni de las otras partes ni del Tribunal, destacaEl Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió el pedido de excarcelación del abogado Augusto Lafferriere con respecto a sus tres defendidos en la causa cELIS: Miguel Ángel "Titi" Celis, Patricio Larrosa y Cristian Javier Silva.Los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango decidieron negar el pedido de Celis y hacer lugar a la solicitud de Larrosa y Silva, quienes a partir de ahora cumplirán prisión domiciliaria.Silva y Larrosa serán trasladados desde la Unidad Penal N°1 a sus respectivos domicilios en Paraná y San Benito, donde deberán usar tobillera electrónica.