Maestras sufrieron un robo mientras esperaban el colectivo en Paraná

En la tarde del miércoles, dos docentes de la escuela Nº 188 "Bazán y Bustos" de la ciudad de Paraná fueron víctimas del accionar de un delincuente que las sorprendió mientras esperaban el colectivo.



En diálogo con Elonce TV, la seño Luciana contó que a las 17.10 salió de la escuela acompañada por una colega y se dirigieron a la parada a esperar el colectivo de la línea 7, que está a una cuadra del establecimiento. Si bien su compañera iba en bicicleta, la docente contó que siempre la acompaña mientras aguarda el transporte "y me hace el aguante para no esperar sola".



Cuando llegaron a la garita, su compañera deja la bicicleta, se sientan "y a los cinco segundos, viene un chico de atrás y le manotea la bici; alcanzamos a gritar, había mucha gente, había vecinos pero nadie atinó a hacer nada", indicó Luciana.



Sobre el accionar del delincuente, la maestra manifestó que se llevó el rodado "andando como si nada. Mi compañera salió corriendo a decirle que le devolviera el bolso porque tenía documentación de la escuela, pero se cayó y se golpeó entera. Yo, como estoy embarazada, me quedé quieta y enseguida llamé al 911".



Los patrulleros llegaron enseguida y persiguieron al sujeto, pero finalmente escapó y hasta el momento no ha sido localizado.



La docente destacó tanto el accionar policial como el de los padres de la institución educativa, ya que gracias a su aporte, pudieron recuperar "parte" de la bicicleta y los papeles de la escuela que el delincuente tiró mientras huía.



Sobre el rodado dio cuenta que "en menos de 15 minutos ya la habían desarmado y le habían sacado las ruedas", por lo que sólo quedó el cuadro.



Asimismo, Luciana dejó en claro que "el 911 llegó rápido, los policías se han portado, pero pedimos más acompañamiento a la hora de la salida de la escuela, no sólo para nosotras sino también para los chicos y sus padres". Elonce.com