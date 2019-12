Liberaron al ladrón de gasoil: Cómo operaba para robar combustible en la Ranger

El encargado de los galpones de la empresa de colectivos ERSA denunció la faltante de 160 litros de gasoil de dos unidades. Tras las averiguaciones, personal policial de comisaría cuarta y aporte de las cámaras de seguridad de la firma, se logró la detención de un sujeto de 40 años, el cual, fue indagado en libertad.Al revisar cámaras de seguridad en la zona, la Policía logró obtener claros indicios que llevaron a establecer las características físicas del autor, al tiempo que se corroboró que había cometido el hecho en una camioneta Ford Ranger blanca doble cabina con "características muy específicas".el jefe de la comisaría cuarta, Jorge Pérez."Se logró la localización por el dominio porque esta camioneta estaba registrada en Santa Fe y hubo que localizar al actual propietario", agregó."El Fiscal Abraham autorizó el allanamiento a un domicilio de calle Borruat al 1200 en Barrio 25 de Mayo donde se logró el secuestro de una camioneta Ford Ranger, los bidones donde se había cargado el combustible, el celular del sospechoso y la indumentaria que habría utilizado en la noche del hecho", confirmóEl comisario comentó que "los bidones fueron localizados sin combustibles".De acuerdo a lo que indicó el comisario, el sujeto fue demorado, trasladado a la División Antecedentes y luego quedó a disposición de la Justicia de Paraná por el supuesto robo de combustible de la empresa ERSA.El ladrón de gasoil permanece en libertad. "Se trata de un sujeto de 40 años que en primera instancia no tendría antecedentes", aclaró Pérez, al tiempo que agregó: "Será materia de investigación a posteriori si tuvo o no facilitaciones por parte de algún empleado de la empresa".Respecto del modus operandi, el jefe de la cuarta, detalló: "Esta persona, en horas de la noche y valiéndose de un procedimiento de la empresa porque el galpón al estar excedido de las unidades, éstas iban a parar a la vía pública por una calles Manuel Padilla y Delfín Hurgo y quedaban ahí desde las 00 hasta las 4 de la madrugada que eran retiradas por los choferes"."En este lapso horario, este ciudadano cometía el ilícito", aseguró. Según comentó, desde la empresa destacaron que "no volverán a ubicar las unidades en ese lugar".