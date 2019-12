Delincuente le robó y como lo había denunciado, quiso prenderle fuego a su casa

El robo ocurrió hace dos semanas, en una vivienda de barrio San Roque de Paraná. El malviviente ingresó a su vivienda y le sustrajo "una notebook y telefonía celular", contó Patricia Vásquez a Elonce TV. El sujeto fue detenido, indagado en libertad por el fiscal Pablo Zoft, producto de que la mujer lo denunció, este miércoles intentó "quemarle su vivienda", indicó la mujer.



"Tiene que tomar intervención la justicia, porque la policía viene, lo detiene y al rato está suelto. Al rato pasan y me provocan. Tengo miedo no sólo por mí sino también porque tengo una hija menor de edad", mencionó Vásquez, al tiempo que detalló que el principio de incendio se produjo este miércoles a las 6:30.



De la misma manera afirmó: "Quiero pedirle al juez que tome intervención en la causa. Hoy puedo ser yo, mañana un vecino. Pido también a la comisión vecinal de barrio San Roque que tomen cartas en el asunto y traten de sacar a esta familia, porque no sólo han tenido problemas conmigo".



La mujer se enteró de que en el frente de su casa había fuego, este miércoles a las 6:30, "porque dos chicos que pasaron en moto me avisaron que se me estaba prendiendo fuego mi casa. Afortunadamente me avisaron, porque si no yo hubiera muerto adentro, quemada".



"Estamos a la buena de Dios", dijo con mucha impotencia la mujer que pide "respuestas" de la justicia.



Otra vez, el malviviente "se escapó por las rejas, volvió a saltar. Encontraron pruebas, las zapatillas estaban adentro de mi casa. No sé qué más esperan, que otra prueba quieren", manifestó Vásquez. Elonce.com.