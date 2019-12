Masacre en el penal: Tiene nueva fecha el juicio contra los tres imputados

Antecedentes de los acusados

El fiscal de Victoria, Eduardo Guaita, confirmó que tiene nueva fecha el juicio por la peor masacre carcelaria ocurrida en la provincia, con seis presos muertos. Son tres los internos imputados por haber asesinado con fuego a las víctimas mientras dormían en sus celdas en la Unidad Penal N° 5 de Victoria, y por el intento de homicidio de un sobreviviente."El juicio tenía que comenzar el 20 de noviembre pero por dificultades de uno de los abogados que participa del juicio en el que está imputado Varisco, no se pudo realizar en esa fecha y", anunció Guaita aDe acuerdo a lo que indicó el fiscal, el juicio por elLos acusados son:, quien estaba cumpliendo una pena de 13 años de prisión efectiva por dos homicidios cometidos cuando era menor;, quien había recibido seis años por una decena de hechos delictivos, entre robos y balaceras; y, que tenía una condena de cuatro años y medio por asaltos y tiroteos. Ahora, estos jóvenes de entre 20 y 21 años, afrontan pedidos de pena de prisión perpetua.Es que el fiscal Eduardo Guaita imputa el delito de Homicidio calificado, por alevosía (que es actuar sobre seguro, sin posibilidad de defensa de las víctimas), ensañamiento (generar un sufrimiento innecesario), utilización de un medio que genera un peligro común (al haber desatado un incendio) y por la premeditación de tres o más personas.Las víctimas fueron los paranaenses, de 53 años;, de 31;, de 21;, de 19; y los victorienses, de 20, y, de 30., de 27, sufrió graves heridas en las piernas y es el único sobreviviente.En la oportunidad también refirió la existencia de "una denuncia relacionada con ese hecho en el cual el denunciante sería uno de los imputados". "Ese hecho habría sucedido en Gualeguay", acotó pero no brindó mayores presiones porque, según dijo, no está a cargo de esa investigación.Según contaron aen el video grabado por los internos, se identifica como los agresores a Emanuel Díaz, Leandro Martínez y Lucas Nores. Mientras que la víctima de las amenazas y quien es golpeado y maniatado por los mencionados, es Ramón Ismael "Bebe" Framulari, de 20 años de edad.En el video se puede ver a uno de los internos que ata con las manos juntas a Framulari, mientras Díaz lo amenaza, lo insulta y lo golpea. El agresor le recrimina que dos de las víctimas de la cárcel, estaban a punto de cumplir su condena y salir de la cárcel, pero murieron por el incendio en su celda.Díaz manifiesta que le contaron las intenciones de Framulari, para hacer lo mismo que en Victoria, pero en el calabozo de Díaz. En la conversación, el Bebe Framulari, niega las versiones, pero el agresor insiste, exhibiendo el cuchillo de fabricación casera.