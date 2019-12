Condenaron a un hombre que alcoholizado golpeaba a su mujer delante de sus hijos

Este hombre de 33 años fue imputado por la fiscal Carolina Costa por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por violencia de género, y amenazas simples. El juicio se realizó el jueves y fue por procedimiento abreviado, donde el acusado asumió su responsabilidad y la sentencia quedó firme, convirtiéndose en la 31ª condena por violencia de género en lo que va del 2019.



Los hechos que se le imputan sucedieron en una casa del Barrio Molinari, el 22 y el 24 de enero pasado. La víctima denunció haber estado en pareja con Méndez durante 8 años, con quien tuvo 2 hijos, que en esa época tenían 6 y 4 años, el menor de ellos con retraso madurativo.



La mujer dijo haber sufrido siempre malos tratos verbales y violencia física, desde que nació el primero de los hijos de la pareja, y contó que la base del problema era el consumo de alcohol de Méndez, que lo volvía violento y agresivo. Ella dijo tenerle miedo, y que por ese motivo no lo denunciaba; además que él le decía que no le iban a creer.



El 24 de enero comenzó a insultarla y a denigrarla diciéndole que no servía para nada porque ese día el hijo menor se había lastimado un dedo del pie accidentalmente. Además le cuestionaba no haber atendido rápido la puerta y le decía que seguro "estaba con un macho en la cama".



Desde temprano había comenzado a ingerir alcohol y poco a poco se le iba transformando la cara. Luego de haberla insultado y amenazado, Méndez se retiró del domicilio para ir a comprar una garrafa y esta ocasión fue aprovechada por la mujer para retirarse de la casa porque ya adivinaba lo que se avecinaba después.



La víctima caminó con sus hijos sin saber a dónde ir. Sabía muy bien que a la casa de su madre no podía ir porque era el primer lugar donde el padre de sus hijos la iba a buscar. Encontró una garita con un policía y le avisó. Aún evidenciaba los golpes que había sufrido el 22 de enero cuando la golpeó porque decía que ella "tenía un macho".



Méndez la golpeaba con sus puños en las piernas y le tiraba fuerte del pelo. Siempre le pegaba de la misma manera, en las piernas y en la cabeza, nunca en otra parte del cuerpo para que no quedara evidencia. La amenazaba: "hija de puta qué se puede esperar de vos, nadie va a sacar la cara por vos, te voy a cagar a trompadas".



Este hombre, por falta de antecedentes, recibió una pena de prisión condicional por 6 meses, pero se le sumaron dos años de reglas de conducta, entre las cuales deberá certificar la concurrencia a un tratamiento psicológico. También, por un plazo de cuatro años no deberá cometer delitos, porque en ese caso la pena de prisión condicional recibida se convertirá en efectiva, más el tiempo que se fije por el nuevo hecho. (El Día)