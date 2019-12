La opinión de los abogados tras la declaración de Daniel "Tavi" Celis

"Actuaba de manera conjunta con Lemos"



Este lunes se llevó a cabo una nueva audiencia en los tribunales federales de Paraná, la cual estuvo centrada en la declaración de Daniel "Tavi" Celis, quien asumió responsabilidades en la comercialización de cocaína y desligó a los funcionarios municipales imputados, con los cuales sólo tuvo contacto en el ámbito de la política.dialogó con el abogado de Celis, Leopoldo Cappa, quien explicó que su defendido, "se desvinculó totalmente de la causa de la avioneta, y no conoce a las personas que estuvieron involucradas, ya que a la mayoría las conoció en la Unidad Penal Nº1".En lo que respecta a la segunda causa, en la cual se investiga el negocio de la cocaína, el letrado mencionó que Celis "se hizo cargo, reconoció que cometió un error, pero lo hizo por un estado de necesidad". Y explicó cómo y por qué Celis manejó desde la cárcel la comercialización de droga: "Estando en la Unidad Penal de Federal, le preguntan si podía conseguir un kilo de cocaína, les dice que sí y hace la primera entrega en la casa de Luciana Lemos.Después hubo un negocio posterior de 7 kilos y un tercer negocio de 15 kilos, los cuales fueron robados en Santa Fe, cuando venían hacia Paraná; y por esa droga que se perdió, es que se generó una deuda muy importante que él tuvo que hacer frente y todo lo que siguió vendiendo fue para poder solventar esa deuda porque en la casa de Lemos (en ese entonces su esposa) había un sujeto de nacionalidad boliviana que la estaba amenazando con secuestrarle un hijo".Y agregó que "la idea es que esta declaración sirva para esclarecer la investigación y que al momento de solicitar la condena se tome como un atenuante".Por su parte, el abogado Augusto Laferriere, defensor de Miguel Celis, mencionó que "la declaración de Daniel Celis fue muy larga, más de dos horas, asumió la responsabilidad en cuanto a la causa narcomunicipio y desligó de toda relación y responsabilidad al sector político de los imputados, como Varisco, Bordeira, Hernández y Viola. Por otro lado no se hizo cargo y se desprendió de la causa por el aterrizaje de la avioneta con la marihuana".En su ampliación indagatorio, también indicó que "actuaba de manera conjunta con (Luciana) Lemos en cuanto a la venta del material tóxico, es decir que ni el impartía órdenes ni las recibía, sino que entre ambos coordinaban la manera de vender el cargamento".Además destacó que en un momento de su declaración, "Tavi" Celis "se quebró por todo lo que está viviendo, por todo lo que le trajo la política que es pérdida de dinero, de todo lo que él tenía y también la cuestión familiar".También entregó por escrito al tribunal "detalles de los montos que había aportado el Movimiento Vecinalista a la campaña de Cambiemos. Sin ser la defensa de Daniel Celis, eventualmente se puede probar respecto al ala política que está imputada, es simplemente que hubo un acuerdo político pre electoral para llegar al poder, pero no encontramos una vinculación con el comercio de tóxicos por parte de los funcionarios políticos que están involucrados".En cuanto a la comercialización de estupefacientes, Laferriere señaló que Miguel Celis no tiene "ninguna vinculación" con su hermano Daniel, "ni siquiera en el material de los cuales cada uno asumió su participación. Ya hizo su indagatoria y dio detalles de quienes participaron junto con él en la participación de la avioneta".En tanto que para el abogado Rubén Pagliotto, la declaración de "Tavi" Celis "fue muy importante. Él reconoce que vendía estupefacientes, se hace cargo de los hechos, y también en un acto de sinceridad dice que ni Varisco, ni Bordeira ni Hernández, tienen absolutamente nada que ver y los reclamos que él le hacía eran por promesas de campaña, tanta veces incumplidas por los políticos".Finalmente, destacó que "durante la campaña se le había prometido al Movimiento Vecinalista Oeste, del cual Celis era el máximo referente, que le iban a retribuir con 40 contratos de obra en la municipalidad. Pasó el tiempo y los contratos no fueron todos los que se había prometido, no se sabe si 15 o 25, y dejó en claro que se trató de un acuerdo político, pero que no tiene nada que ver con drogas".