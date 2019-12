Declaró Daniel "Tavi" Celis: Las frases más destacadas que dijo ante el tribunal

La cocaína y el negocio

Los funcionarios

El cuaderno de Lemos

Reiteración

La avioneta con droga

El robo en Diamante y Bordeira

Se llevó a cabo una nueva audiencia en los tribunales federales de Paraná. Se trata del tramo final del juicio por el cual se investiga las responsabilidades en la causa de la avioneta con unLa semana pasada comenzó la ronda de declaraciones indagatorias a los 33 imputados de las dos causas unificadas y los mismos ejercerán su acto de defensa. Algunos ya ampliaron sus declaraciones y una de las más esperadas,-Siempre tuve un comercio de venta de ropa y calzado, en calle República de Siria. Después de eso, en 2011, comenzamos con la carnicería y venta de frutas y verduras.-El Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO) nación en un grupo de 6 o 7 personas, que nos juntamos hace muchos años en mi casa. Habrá sido para el 2009. Estábamos viendo que el gobierno provincial y municipal, no trabajaban en las plazas, en las cosas de los chicos, en zonas de descansos y eso hizo que formáramos el movimiento.- El movimiento no trabajaba solo para política, era social. No tenía límites de seccional. Lo que la municipalidad no hacía en meses nosotros íbamos (y lo hacíamos, lo arreglábamos).-Nos llevaban el número de legajo en Desarrollo Social que no le daban solución, y yo hacía el trámite a Desarrollo Social. Yo nunca milite para un partido político, era independiente el movimiento.-¿Cómo trabajaron para Cambiemos? -Primeramente fueron varias ofertas de varios grupos políticos. Primeramente fue Carlos Halle, se arrimó al movimiento dando una oferta de apoyar su campaña. Nosotros desistimos de ayudar y nos sumamos al grupo de la UCR. Trabajamos en 2011 en la campaña para el radicalismo.-Después (en 2015), me expongo con integrantes del movimiento y Varisco, para que él haga la promesa, porque antes no la había cumplido, la decisión la tomamos entre todos y ahí arrancamos a trabajar con la UCR. Luego se hace el acuerdo político y se forma Cambiemos.-¿En qué consistía el acuerdo? Eran 40 contratos de obra o de servicio, eso lo decidía el intendente. A medida que paso el tiempo, no había respuesta y empezamos a ir a reclamar al intendente que por lo menos, devolviera parte de este dinero que se había invertido (en las cenas que se habían hecho).-Yo iba personalmente a reclamar muchas veces. Primeramente, la relación con Varisco era directa. Pedía hablar con él. Y luego, se generaron un montón de inconvenientes por los medios, y tuvimos una discusión, porque en los medios, un día salía y se veía que era una opereta de Varisco. Se lo digo a Hernández en una escucha.-Toda la gente colaboró para que Varisco fuera intendente. Lo hacen todos a esto. Ayudan, van a todos lados. Hay un montón de cuestiones que el municipio se compromete y después no hace nada. La verdad quede mal, voy a tener que pedirle perdón a toda esa gente.-Pasa en todas la Unidades Municipales. Los directores son puestos por la gestión entrante. Los directores hacen problema para retirarse del lugar que están. Saben que tienen que dar un paso al costado. En la Unidad 2, estaba pasando eso y tuve que hacerme presente porque necesitaba dar soluciones a la gente.-Descubrimos que se estaban robando el gas oil de la unidad. Se sacaba todo el gas oil del camión y se ponía en un tacho. De ese tacho a bidones y después, se le daba a cada chofer. Esos bidones lo compré con esa finalidad, le explique todo para que se entiende.-Yo no fui funcionario municipal. Abogado: "¿Usted quería?: Celis: El intendente dijo que no, como le pedí la Unidad 2 a Blanca Osuna y a José Carlos Halle en su momento, porque era la unidad que trabaja en el sector que yo trabajo como vecinalista, para mejorar el servicio y la calidad de vida. Varisco me dijo que no. Que iba ser imposible, me fue llevando con la promesa que iba ser, una vez asumido él en el cargo, pero después me dijo que no, porque los medios periodísticos lo iban atacar a él. Tuvimos una discusión por eso. Pero después se fue rechazando.-"¿Económicamente como te dejo la política?". -Se va reflejar en la causa Lemos, porque la señora Lemos reconoce haber sacado un crédito y ahí está expuesto. No teníamos ni siquiera para comer. Ella sacó un crédito para comprar una torta a mi hija, imagínese. Fue en noviembre del 2017.-"¿La política lo dejo quebrado?". -Si. Vendí la camioneta el camión todo. El negocio de la distribuidora, cuando caí preso por el robo de Diamente, Luciana quedó a cargo del negocio, empezaron a faltar heladeras, y el negocio quebró al poco tiempo. En Navidad ya estaba funcionando el 30 por ciento.-"¿El resto que se le atribuye en la causa Lemos?":-"¿Cómo llega a vender cocaína?": -Por una cuestión de necesidad. Negocio en el penal de Federal, después del 3 de enero de 2018. Se me hizo la propuesta de comprar un kilo de cocaína, no voy a dar nombre, tengo nueve hijos y hablar de esto, trae consecuencia. Llamé a un conocido que tenía y le pregunte precio y me dijo que me dejaba una ganancia de 15 mil por cada kilo de cocaína que se vendiera. Accedí, era un solo kilo. Se vendió uno solo. Se concretó en febrero. Vino una señora de Buenos Aires trajo un kilo. Le pedí a Luciana Lemos y lo llevó a la casa de ella. La gente los dueños de esa mercadería estaban amenazando a Lemos y me llama y me dice que hablara con la persona que era dueño de ese paquete, una de Buenos Aires, accede a hablar que dejara de presionar. No entraba en razón y yo le ofrecí una camioneta que tenía con un valor de 200 (mil) y algo. Y le dije que mi camioneta valía mucho más que se la llevara pero que dejara tranquila a mi familia. La persona vino la retiró y ahí quedo la conexión. Después pasado unos días,-15 kilos a 130 mil pesos, creo que son más 2 millones de pesos. No tenía ese dinero para pagar esa mercadería. Luciana me dijo que me iba ayudar, que había que pagar primero porque la estaban amenazando. Fueron dos personas de Bolivia y estaban amenazando a ella y a los chicos. Entonces, decidimos seguir vendiendo para pagar esa deuda. Y empezamos a vender, toda la plata de ganancia iba a ese lugar porque había que pagar esa deuda.`Vendé el VW Bora, la camioneta y vamos achicando´, le dije a Lemos. Vendimos el auto por 150 mil pesos y la camioneta, la empeñamos para poder pagar. La ganancia que se obtenía, Lemos ocupaba parte de ese dinero, era para la familia, nunca pude utilizar un solo peso de ese dinero.-Hay personas detenidas hace más de un año y no tienen nada que ver: (Griselda) Bordeira, (Pablo) Hernández, Alan Viola. Puedo dar fe de ellos. No defender, si decir la verdad. Tengo muchos problemas políticos.. Dijeron que si, que el dinero me lo iban dar. La única vez que me dieron 30 mil pesos. No sé de dónde salió la plata. Fue esa vez que ella relata. Yo estaba nervioso ese día y le pedí a ella que no se vaya porque tenía que darle ese dinero a mi familia. Todo el negocio de droga era para darle a mi familia., le pregunto que tenía pensado hacer con respecto a lo policial y me dice que iba a declarar. Tenía entendido que no tenía acceso a ese expediente, no te conviene declarar. Tenés que ver tus pruebas en contra. Le decía yo.-"¿La conversación con Pablo?":-"¿El dinero que le entregó Pablo Hernández lo utilizó para adquirir estupefaciente?": -No. De ninguna manera. Surge de las escuchas. Yo digo municipalidad. Todo el dinero, era para gasto de viajes de mi esposa de Federal y para mi familia.- A Baldi, a Céparo, a Caballero, los conocí acá."¿Usted le da órdenes o se manejaba sola?": -Yo seleccionaba las personas que más pagaban.. No le daba órdenes. Nunca amenace a Lemos para que venda droga.-Luciana Lemos declara que yo le apunto con un arma y es mentira. "¿A Varisco lo amenazo?": -No nunca. Es verdad que Lemos término internada porque se desmayó. Me dijo: `Ahí esta Sergio en el patio´ y, le dije que se fuera. Yo no quiero hablar con él. `Atendelo´, dice Lemos. No, le dije.. Estaba temblando. Varisco aprovecha y entrar a la pieza. `Esto pasa culpa tuya, te dije hace un montón que no te quiero acá. Andate´, de dije y se va. Varisco se fue no hubo arma, nada. Por eso fue la tensión."¿Alguna de las anotaciones de Lemos relacionado al estupefaciente, algunas se referían con nombre y apellido?":"El tema de los nombres, a Lemos la había seguido un auto, ¿tiene algún detalle?": -No le pregunté no me dio detalles.. Que diga de dónde y cómo me conoció, que lo aclare. Con Céparo no tengo ninguna relación, lo conocí acá. Yo no tengo ninguna relación. No conozco los campos de los Ghibaudos ni a todas las personas involucradas. A Caballero los conocí acá en el juzgado.-Con esto perdí todo. Las cosas que hago, me hago cargo, y cuando fue el robo (de Diamante), fui a robar porque en el negocio no había plata. Yo había vendido el camión. Lo que yo traía no alcanzaba. Tenía nueve hijos, empezamos a despedir empleados. Importaba vender, cuando fue disminuyendo, fui a robar porque necesitaba plata para salir adelante.. Si comentaba esto caía preso. Imposible que lo haya contado, de ninguna manera.. Estoy haciendo un curso y tengo un proyecto para presentar. Por eso, me quiero quedar en Paraná.