Se estrelló contra un muro, el casco le salvó la vida y le retuvieron la moto

Un joven de 25 años de edad radicado en Barrio San Cayetano de Crespo, protagonizó un siniestro vial cuyas consecuencias podrían haber sido gravísimas para su integridad física, de no haber sido por el casco homologado que protegió su cabeza.Alrededor de las 7 del domingo, se dirigía a bordo de su moto, por calle Laurencena, cuando al tener que sobrepasar el puente férreo, perdió el control de la unidad e impactó contra uno de los muros de contención, para luego caer a la cinta asfáltica.La Unidad de Traslado de Emergencias del municipio lo derivó hasta Clínica Parque, donde luego de ser examinado se determinó que no sufrió lesiones de consideración, sí escoriaciones y golpes propios al siniestro vivenciado.Asimismo, en el lugar se constató la faltante de espejos retrovisores en la unidad, además de portar un escape no convencional, razones por las que operó la retención preventiva de la moto, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local, publica FM Estación Plus.