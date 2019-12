Sujeto apuñaló a su ex esposa, incendió el auto y luego murió de paro cardíaco

Una mujer de 39 años fue asesinada por su ex marido, quien la apuñaló dentro del auto en el que se encontraba y luego lo prendió fuego en la ciudad bonaerense de San Nicolás, mientras que el femicida murió al sufrir un paro cardiorrespiratorio tras ser detenido.Según informaron fuentes policiales a NA, la víctima que fue identificada como Patricia Brauer, sufrió heridas de arma blanca a la altura del tórax y quemaduras en su cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital San Felipe, donde permaneció internada en terapia intensiva, pero luego de ser intervenida quirúrgicamente, falleció.En tanto, su ex pareja, llamado Juan Smith, de 40 años, fue arrestado a pocas cuadras del lugar del hecho por efectivos policiales y llevado al mismo centro de salud que la mujer debido a que había sufrido quemaduras al incendiar el auto.Sin embargo, al llegar al hospital se descompensó y sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que murió pese a los intentos de reanimación que realizaron los profesionales médicos."Hablamos de una pareja que se separó en abril y ella se fue con sus dos hijos a vivir con su madre. Desde que se fue, esta persona no habría dejado de hostigarla para que volviera con él, amenazando con quitarse la vida", señaló María Belén Baños, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, al canal de noticias TN.Este jueves, Smith habría citado a Brauer para hablar y devolverle diferentes pertenencias, pero en el interior del auto la apuñaló tres veces."Los vecinos escucharon una explosión y era el auto donde estaba la mujer", agregó Baños, y explicó: "El hombre sufrió quemaduras en la cara con un compromiso en la vía aérea, que fue lo que desencadenó un paro cardiorrespiratorio".Además, la fiscal ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue para realizar las autopsias correspondientes.