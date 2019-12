Foto: Archivo

El sub oficial de policía de apellido Sotelo esta fuera de peligro.



El sub oficial de policía David Sotelo fue trasladado en un móvil policial hasta la guardia del hospital Masvernat.



Si bien aún no hay un informe oficial, se investiga si fue su pareja quien hirió al joven policía por la espalda.



A pesar de que emanaba mucha sangre, esta persona estaría fuera de peligro.



Fuente: 7Páginas.