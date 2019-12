Dos camiones chocaron de frente en Ruta 50 y falleció uno de los conductores

En los primeros minutos de ayer se produjo un tremendo choque frontal entre dos camiones con acoplados en la Ruta Provincial N° 50, km 637, a pocos kilómetros del Acceso a Ferré.Como consecuencia del fuerte impacto perdió la vida un camionero oriundo de Lincoln, identificado como Rubén Antonio Aguirre, de 59 años, que circulaba en dirección Arenales- Ferré.El otro camión era guiado por Jorge Quinteros, de 44 años de edad, radicado en Germania, partido de Lincoln y viajaba en sentido contrario, quien resultó con lesiones graves y fue trasladado por ambulancia de SAME al hospital de Arenales y luego trasladado a Clínica Centro de Junín.Hubo otro camión involucrado, aunque no directamente, ya que debió esquivar el choque al pasar justo por el lugar cuando se produjo el impacto, sufriendo solo daños materiales.El comisario inspector Gerardo Imofh, a cargo de la Policía comunal del Distrito de General Arenales, al referirse a este tercer camión, dijo que no fue partícipe de la colisión en sí, que fue frontal entre los otros dos camiones.

Respecto a la ruta donde se produjo este lamentable accidente, el jefe policial dijo aque la misma estaba "en perfectas condiciones porque es nueva" y que el siniestro ocurrió en una recta, con banquinas."El problema se está tratando de establecer y después van a ser incorporadas a la causa las pericias de accidentología, de planimetría y de científica., también análisis de sangre para alcoholemia y toxicología en ambos conductores. En la causa interviene la Fiscalía N° 2 a cargo del doctor Javier Ochoaizpuro", manifestó.