Adolescente denunció que fue violada por siete hombres: Están identificados

Una chica de 17 años debió ser internada luego de haber sido violada por siete hombres en Luján el domingo a la madrugada. La adolescente fue encontrada en estado de shock y asistida frente a una plaza por policías que derivaron el caso a la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad, indicaron fuentes policiales a TN.



Un llamado al 911 alertó al Comando de Patrulla sobre la emergencia en la calle Bartolomé Mitre, entre Colón y Mariano Moreno, frente a la plaza y muy cerca de la comisaría. La joven estaba golpeada y se comprobó que abusaron sexualmente de ella.



La adolescente les dijo a los efectivos que despertó en una casa junto a una amiga y siete hombres que no conocía. Tareas investigativas determinaron que la propiedad a la que hizo referencia sería de un joven de 23 años. Todos los implicados están identificados.



Fue trasladada al hospital local donde constataron que tenía lesiones graves y decidieron que permanezca internada con sedoanalgesia. El fiscal del caso, Lisandro Mazón, solicitó custodia para ella y pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.



A raíz del caso, los vecinos convocaron a una movilización en la que reclamaron que se detengan los casos de abuso sexual y violaciones. "En pleno centro, frente al municipio. ¿Qué nos están diciendo? Que son impunes. No nos protegen, estamos violentadas en todo sentido", dijo una de las vecinas. "Todos miran para otro lado. No nos cuidan", dijo otra mujer en la marcha. "Tenemos miedo de que los encubran", agregó una de las vecinas que organizó la concentración.