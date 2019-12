Bordeira habló ante el tribunal de los vínculos con Celis y reiteró su inocencia

Encuentros con Lemos

Pidió un careo

Acuerdo político

"Declaré la verdad"

"No vendí droga"

Se llevó a cabo este martes, una nueva audiencia en los tribunales federales de Paraná, del juicio por el cual se investiga las responsabilidades en la causa de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel "tavi" Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana.Bordeira declaró durante dos horas y cincuenta minutos ante el tribunal, supo Elonce. "No tengo absolutamente nada que ver con los hechos delictivos que se me imputan", dijo y durante la declaración sostuvo que su relación con Daniel "Tavi" Celis, solamente era política, ya que el imputado era uno de los dirigentes del Movimiento Vecinalista del Oeste."Mi única relación con los Celis es a través del Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO). Nunca financiamos el narcotráfico. Si, reconozco que le di $10.000 a Luciana Lemos en abril del 2018, pero Lemos nunca me manifestó que tenía algo que ver con la droga", se excusó.Bordeira se refirió a dos encuentros que ocurrieron en la Municipalidad de Paraná el 27 de abril del 2018. Un primer encuentro ocurrió cerca del mediodía en el cual Lemos fue recibida por Bordeira y Pablo Hernández, a los que le reclamó plata a nombre de Celis. El segundo, esa misma tarde en la Municipalidad, en donde Lemos amenazaba con no retirarse del Palacio Municipal si no le daban "algo de dinero" para darle a Celis que venía reclamando una deuda que tenían para con él.En ese contexto, Bordeira esgrimió que se vio apretada en los horarios por tener que ir a buscar a su hija a las 19 horas y que Lemos no quería irse. Esto habría motivado, según el relato de la funcionaria, a que vaya al cajero automático y retire los $10.000 para entregárselos a Lemos. Al momento de irse, "llegó Pablo Hernández pero desconozco cuánto dinero le dio"."Lemos decía que tenía que llevar algo de dinero porque si no Celis se la iba a agarrar con ella. Ella se mostró triste, preocupada. No tenía la misma postura que tiene ahora, a mí me gustaría que hagamos un careo con Lemos", espetó Bordeira."Yo no voy a negar el acuerdo político. Los Celis militaron para nosotros con el MVO. Yo me enteré que eran narcotraficantes más adelante", expresó luego Bordeira. Y reconoció que Celis presionaba para que se cumpla con lo que presuntamente se había acordado pero que ella no podía dar detalles de dicho acuerdo porque retomó la militancia para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto del 2015 y el acuerdo había sido realizado antes."Fue una discusión interna si blanqueábamos o no a Celis. Yo le tuve que decir personalmente a Celis que no iba a ser funcionario cuando el planteaba esa necesidad. Le dije que no porque ya había un medio periodístico que hablaba de sus vínculos narco", admitió Bordeira según publicóEn un tramo posterior, aseguró que Celis quería ser el funcionario a cargo de la Unidad Municipal Nº2 (UMN2) de Paraná. Ahora bien, cuando se le preguntó si sabía quien manejaba la UMN2 dijo que "legalmente la dirigía Hernán Rivero". Esta consideración fue advertida por la jueza Berros que le repreguntó por qué hacía la aclaración de "legalmente" y Bordeira se mostró dubitativa: "Celis aprovechaba de los contactos que tenía en la UMN2 y les daba órdenes porque se manejaba así".Al retirarse de los tribunales, Bordeira dialogó con Elonce y se refirió a su declaración, mientras abordaba la unidad que la trasladaría minutos después, hacia la cárcel de mujeres de Paraná. "Declaré solamente la verdad y que soy inocente como lo dije desde el primer momento", remarcó Bordeira y agregó: "declaré durante tres horas, explicamos la relación que teníamos, pero que nada tiene que ver con el delito que se nos imputa", resaltó en referencia a los vínculos con la banda que supuestamente dirigía Daniel Celis."Pude decir la verdad. Estoy aliviada porque en esta instancia pudimos decir la verdad", reiteró Bordeira y al instante,, afirmó.Consultada acerca de si volvería a declarar en el juicio,a través de la unidad que la llevaba de regreso a la Unidad Penal Nº6 de la capital entrerriana.Por otra parte, la ex funcionaria de la Policía de Entre Ríos agregó que "mi abogado quedó conforme con mi declaración y