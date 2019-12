Juicio por narcotráfico: Apuntan que "las conversaciones son de corte político"

En el marco de la causa que investiga los supuestos vínculos políticos con la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis, el abogado del concejal Pablo Hernández, Emilio Fouces, antesostuvo que las escuchas telefónicas que fueron parte de la investigación de la Policía Federal, "son conversaciones de neto corte político".Se recordará que el fiscal federal José Ignacio Candioti había asegurado aque en un audio de las escuchas telefónicas que fueron parte de la investigación, "Bordeira le dice a Pablo Hernández, `vos y Varisco metieron la droga en el partido´".De hecho, marcó que "interpretar esas conversaciones relacionadas con narcotráfico, es un capricho, es antojadizo, porque ni se menciona ni se hace referencia"."Todo mundo sabe que las conversaciones sobre narcotráfico son codificadas, encriptadas, y acá se habla abiertamente y con nombres y apellidos; son conversaciones relacionadas al ámbito político", argumentó Fouces.En la oportunidad, apuntó a "la inconsistencia de un informe de la división de Lavado de activos de la Policía Federal porque fue realizado en una oficina en Buenos Aires, sin trabajo de campo y sin consultar a las personas que llevan adelante la administración municipal ni a la entidad bancaria que interviene"."Los funcionarios municipales que declararon dejaron en evidencia las falencias de ese informe que tiene un montón de inconsistencias", sumó al respecto.Por su parte, el defensor de la ex funcionaria municipal y ex sargento de la Policía de Entre Ríos, Griselda Bordeira, Boris Cohen, agregó: "Los policías que realizaron la interpretación de las escuchas, Rocha y Frías, cuando les preguntamos si habían constatado alguna actividad ilícita como la que se investiga, ambos fueron contundentes al decir que no"."Esperamos que los alegatos y la sentencia sean antes de fin de año", avizoró.En tanto, el defensor de Daniel "Tavi" Celis, Leopoldo Cappa, anticipó: "Vamos a solicitar su sobreseimiento y absolución en la causa conocida como narcoavioneta"."Su hermano ya lo desvinculó cuando declaró porque Celis ya estaba detenido en el penal, con lo cual no se le puede atribuir ningún acercamiento a ninguna de las pistas. Los policías estuvieron hasta dos meses apostados en campo y no lo pudieron ver nunca. Es totalmente falso el hecho que se le atribuye en esa causa", justificó."Daniel Celis se hará cargo de sus errores respecto de la segunda causa que se le atribuye", adelantó.