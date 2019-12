Causa Celis: El fiscal ratificó la "solidez" de la investigación y aclaró porqué

Policiales Concedieron la prisión domiciliaria a los hermanos Omar y Raúl Ghibaudo

El fiscal federal José Ignacio Candioti ratificó ala "solidez" de la causa que investiga los supuestos vínculos políticos con la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis."Bordeira le dice a Pablo Hernández, `vos y Varisco metieron la droga en el partido´", sostuvo Candioti en relación a un audio de las escuchas telefónicas que fueron parte de la investigación.Y continuó: "Se establecía, después, que Daniel Celis, a pesar de estar detenido por esa causa, por ser el organizador de esa banda dedicada a comercializar estupefacientes a gran escala, desde la cárcel seguía dirigiendo la actividad ilícita, y que al domicilio de Luciana Lemos llegaba cocaína desde Buenos Aires. Efectivamente, en el allanamiento a su casa encontraron arriba de la mesa, tres kilos de cocaína, balanzas, dinero, máquinas para contarlo y las personas que habían ido a comercializar estupefacientes"."Los oficiales ya declararon y fueron muy contestes en mantener las aseveraciones que realizaron sobre las inconsistencias en cuanto a contrataciones de personal, personas que prestaban servicio de limpieza a la municipalidad pero además, figuraban y cobraran por servicios de publicadas como en el caso de Ángela Pineda, madre de Griselda Bordeira, quien le justificaba esas tareas", detalló Candioti."Incluso, los mismos funcionarios municipales reconocieron que eso era éticamente reprobable, con lo cual, reconocieron determinadas veracidades de los informes de la Policía Federal, y no solo en este caso, porque cuando se habló de la duplicidad de órdenes de pago, los funcionarios municipales no contaron con toda la información recabada en los allanamientos de la Policía Federal"."Cuando exhibimos a los testigos una planilla sacada de los mismos registros entregados por la Municipalidad, también reconocieron las inconsciencias que marcaban los informes de la división Lavado de activos de Policía Federal", sostuvo el fiscal.Según su postura, "de la comparación entre las dos versiones, es mucho más sólida la de la Policía Federal porque ellos se mantuvieron en sus posturas en todos sus puntos, explicaron y dieron detalles de por qué labraron ese informe"."La hipótesis con la que viene trabajando el Ministerio Público hasta esta instancia se viene corroborando con la sucesión de las audiencia, no solo porque los testigos que ya declararon confirmaron sus dichos sino porque los ampliaron y eso permitió interrelacionar la prueba documental de manera más que acabada", recalcó.Además, declararán Luis Orlando Céparo; Marcos Velázquez; Gastón De la Fuente; y los hermanos Omar Horacio y José Raúl Ghibaudo.Las indagatorias se desarrollarán tras dos declaraciones de testigos que lo harán por videoconferencia.En tanto, el próximo lunes declararía el concejal Pablo Hernández; Renzo Bertana y Daniel Tavi Celis.