Concejal se salvó de ser estafado porque "no tenía dinero en la cuenta"

Un concejal de la localidad de Aranguren fue víctima de intento de estafa telefónica. Los embaucadores se comunicaron con el hombre de 49 años y le notificaron que había sido ganador de un TV de 55´, además de la suma de $50.000, pero le advirtieron que para recibir el premio tenía que ir a un cajero automático.El edil se trasladó hasta Ramírez, para gestionar en un cajero automático las instrucciones que se le suministraban telefónicamente para solicitar préstamos y/o créditos por distintos montos de dinero.Fuentes policiales confirmaron aque la estafa no llegó a concretarse porque la víctima "no tenía dinero en su cuenta bancaria".Las actuaciones fueron derivadas a la Fiscalía de Nogoyá para que se investigue el hecho."Nadie gana un premio sin participar de un sorteo". Asimismo se debe tener en cuenta que, si el vecino resultara beneficiado con algún premio, desde ninguna entidad le van a pedir dinero a cambio.Además, se insta a los vecinos a efectuar transacciones bancarias personalmente en entidades legales, y no por teléfono a desconocidos o representantes de supuestas empresas.Ante el llamado de estas características, no efectúe ningún tipo de depósito y acérquese a la comisaría más cercana para ser asesorados y no resultar víctima de este tipo de actividades delictivas.- Verificar que el destino de la llamada no sea un numero 0810 ya que estos números son provenientes de Buenos Aires, y se publican en avisos clasificados tentadores pero de poca credibilidad.- En ningún caso, bajo ninguna modalidad enviar vía fax copias del número D.N.I., recibo de sueldo, servicio, tarjeta de crédito, etc... Sobre todo, no aportar el número CBU, ya que éste es fundamental para realizar la maniobra delictiva.- En caso de solicitar un crédito, preferentemente hacerlo con entidades crediticias habilitadas, Bancos, representantes conocidos y locales de estos últimos, pero en ningún caso hacerlo mediante el uso del aparato telefónico o vía Internet ya que los niveles de seguridad en estas dos formas de comunicación son muy bajos.Se recuerda que para que exista una estafa se necesita de la credibilidad de las personas, es por ello que ante este tipo de casos, se insta a agudizar la duda y sobre todo el estado de alerta para evitar que personas dedicadas a este tipo de delitos logren su cometido.