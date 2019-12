Condenado por violencia, fue filmado cuando atacaba a una mujer y a su hija

Un hecho tan insólito como lamentable se vivió este fin de semana en Gualeguaychú: Diego Iván Piaggio, de 35 años, atacó, increpó y amenazó a Verónica Romero y a su hija de 12 años. Lo hizo en la vía pública, las persiguió dos veces y poco y nada le importó que la policía sea testigo.El primer ataque sucedió el sábado por la noche, cuando el sujeto se dirigió a la vivienda de la víctima en el barrio 200 viviendas. La mujer tiene una perimetral y un botón antipánico contra Piaggio, pero el mismo anda como si nada pasara. Debido a esto decidió comenzar a filmar, sacar fotos y a documentar su calvario."¿Acaso que esperan? ¿Qué mi cara esté en un cartel en una marcha pidiendo justicia por mi cuando este tipo me mate?", se quejó justificada y angustiadamente Romero en declaraciones al diario. "Recurro a los medios porque no tengo respuesta de la Justicia o de las fiscales", explicó.Pero lamentablemente, no terminó todo el sábado a la noche: menos de 24 horas más tarde, el domingo poco después de las cinco de la tarde, el agresor interceptó a la altura de la rotonda Artigas a la mujer y a su hija cuando estas se trasladaban en auto. Les pateó el auto, las insultó y la madre y su hija debieron refugiarse en una estación de servicio para no resultar heridas.

De nuevo, el sujeto salió impune y sigue en libertad. Un dato más:Las denuncias que tiene el agresor son tramitadas en los Tribunales de Gualeguaychú y los fiscales que intervinieron fueron Carolina Costa y Lucrecia Lizzi.Diego Iván Piaggio tiene 34 años y ayer fue condenado a una pena de prisión condicional de sólo 6 meses, favorecido por la falta de antecedentes. Este hombre decidió adecuarse a un juicio abreviado, reconociendo su culpabilidad: había sido acusado por la fiscal Carolina Costa por "lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por violencia de género" luego de haber agredido con salvajismo a su concubina.Este hecho ocurrió el 21 de agosto en la casa que Piaggio comparte con su pareja en calle Goldaracena al 950. Ese día, atacó a su mujer estaba bañándose. La tomó fuertemente de los cabellos y estando ella sin ropas la arrastró hasta la cocina. Luego, la denunciante se dirigió nuevamente al baño, pero Piaggio se metió atrás de ella y esta vez la empujó sobre el bidet y le propinó un puntapié en el estómago.En este caso, el juez de Garantías, Tobías Podestá, avaló el proceso y luego de que las partes renunciaron a los plazos de impugnación, la sentencia quedó firme inmediatamente.Pero para que se tenga por "no pronunciada" esta condena, Piaggio no debía cometer delitos por 4 años, debido a que de lo contrario tendrá que cumplir los 6 meses de prisión de manera efectiva, más el tiempo que se fije por el nuevo hecho.Y el nuevo hecho sucedió, no una vez sino que dos veces. Fue filmado, documentado y con la Policía de testigo. Sin embargo, Piaggio sigue libre.