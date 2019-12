"Víbora" Acuña recurrió la condena a perpetua por el crimen de Josefina López

Los argumentos para sostener su inocencia

Fue presentado este lunes el recurso extraordinario interpuesto por la Defensoría Penal de Casación de Concordia y el abogado de Juan Carlos "Víbora" Acuña, condenado a perpetua por el crimen de Josefina López.El pedido de impugnación contra la sentencia de la Cámara de Casación de Concordia fue presentado ante el Tribunal de Casación de Paraná integrado por los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia.Acuña cumple con la condena a perpetua en el penal de Paraná, y "por motivos particulares" no estuvo presente en la audiencia de este lunes, supoSe recordará que Casación de Concordia había confirmado la condena a prisión perpetua por el delito de Homicidio doblemente calificado, por alevosía y femicidio.Acuña fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia en julio de 2017 por el crimen de la joven, quien había desaparecido de su casa el 29 de julio de 2015. El 23 de agosto se encontraron partes de su cadáver en un descampado y a los días siguientes se halló el resto de su cuerpo en otra zona de esa ciudad."Junto a Sebastián Tito en defensa del condenado Acuña, recurrimos la sentencia ante el Tribunal de Casación de Paraná porque consideramos que hay una orfandad probatoria, no existen pruebas que puedan destruir la certeza del estado de inocencia y creemos que se evaluó otra prueba que debió haber sido excluida por ser obtenida de forma ilegal bajo apremios policiales", explicó a Elonce TV Alejando María Giorgio, a cargo de la Defensoría Penal de Casación de Concordia, en forma interina.De acuerdo a lo que indicó el defensor, se trata de "una declaración que le hicieron de forma ilegítima, llamada espontanea, a Acuña, y una prueba que venimos recurriendo desde los inicios de las actuaciones". "Si bien se excluyó parte prueba hubo otra que fue valorada, según nuestro criterio, de forma ilegal", apuntó.Y continuó: "Según los dichos de Acuña, sus declaraciones en las dos audiencias, tanto en la Sala Penal de Concordia como en Casación, fueron bajo amenazas, coacciones, porque le hicieron reconocer el hecho"."Fue excluida esa declaración, pero no otra prueba que derivó de esa misma", remarcó Giorgio, al tiempo que señaló que las pruebas son "indicios insuficientes que no revierten el estado de inocencia de Acuña".El asesinato de Josefina López ocurrió en julio de 2015. La joven había desaparecido el 29 de julio de su casa del barrio El Sol, donde vivía junto a su madre, su padrastro, sus hermanos, su abuela y su tía, quien a su vez era la novia de Acuña.La búsqueda de Josefina duró 27 días. Se manejaron muchas hipótesis hasta que se confirmó lo peor. El 23 de agosto hallaron partes de su cuerpo enterrado en un terreno de las ruinas del Naranjal de Pereda, al sur de la planta potabilizadora de Aguas Sanitarias. Poco después encontraron el resto más abajo cerca del río Uruguay, tapado con hojas.