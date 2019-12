Alumna de secundaria denunció a un profesor por acoso: Detalles del caso

En las redes sociales

Abuso de poder

Mili ahora tiene 16 años pero en junio último, con 15 todavía, comenzó a ser acosada por un docente de su escuela. Con sus compañeros y el docente compartían un grupo de whatsapp en el marco de uuuuun trabajo sobre Concejo Deliberante Estudiantil de modo que Jorge Allois, el profesor en cuestión, tomó de ahí su contacto y empezó a enviarles mensajes privados.Mili no tomó dimensión de lo que ocurría hasta que esos mensajes empezaron a ser «zarpados»: fuera de lugar, impropios de un docente. Jorge Allois, excura, excandidato a intendente de su ciudad, San José, en el departamento Colón, en 2015, es una persona de carácter expansivo, a quien todos los estudiantes del Instituto Comercial idolatraban. «Para mí también era un ídolo. Yo lo idolatraba mucho», dice Mili.Como reveló, el caso conmocionó a San José, una ciudad ubicada a 256 kilómetros de Paraná, en la costa del río Uruguay. El denunciado es Jorge Allois, un excura que trabajó en la jurisdicción de la diócesis de Concordia en los primeros 90, pero que después se dedicó a la docencia y también incursionó en política. En 2015, Allois fue precandidato a intendente de San José por el massismo. Y desde hace casi 20 años es empleado de planta del municipio sanjosesino."Como deseo que se terminen los rumores falsos elijo escribir esto con el fin de acompañar, ayudar y apoyar a demás chicas que sufrieron una situación similar. El profesor Jorge Allois comenzó a escribirme en junio de 2019, diciéndome cosas fuera de lugar y de contexto, hacía lo mismo cuando me lo encontraba en espacios públicos. Y solía subirse de tono con sus comentarios. Agradezco la difusión, quisiera que si sufriste esto puedas escribirme y no dejemos pasar por alto estas situaciones", eso escribió Mili en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. La denuncia entonces se viralizó y todo San José supo de qué se trataba algo que hasta entonces se bisbiseaba.Lo contó en las redes después de haber ido a Tribunales.La primera decisión de la Justicia fue adoptada por el Juzgado de Familia, Penal de Niños y Adolescentes de Colón, a cargo en forma provisoria de la jueza María Natalia Errecart, que dispuso como medida cautelar la «prohibición de acercamiento del denunciado Jorge Edgardo Allois respecto de a menor denunciante, ambos domiciliados en San José, «en un radio de 500 metro» por el plazo de 120 días.La magistrada también le vedó a Allois realizar «actos molestos o perturbadores» también por un plazo de 120 días.«Tomé la decisión de ir a la Justicia porque él empezó a escribirme, comenzó a hacer comentarios fuera de lugar, no propios de un profesor que le escriba a una menor de 15 años. Yo estoy súper a favor del feminismo y de las revoluciones, y no quiero que se callen más chicas, y que empecemos a hablar y no que por abuso de poder quieran tratar de dominarnos», dice esta adolescente, hoy de 16 años, durante una entrevista radial.