Intentó matar a su ex pareja: Lo condenaron a 12 años de prisión

A través de un juicio abreviado condenaron a Nicolás Santa Cruz a la pena acordada de 12 años de prisión como responsable del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género.



En Paraná se llevó a cabo la audiencia de juicio abreviado en la causa de Claudia Valdez, la mujer baleada en la cabeza por su ex pareja.



Nicolás Santa Cruz, el único acusado del intento de femicidio de su ex pareja, Claudia Valdez reconoció el delito y mediante un acuerdo entre su abogado defensor, el fiscal y la víctima, aceptó una pena de 12 años de prisión en la Unidad Penal N°1 de la capital provincial.



Cabe destacar que la pena prevista por la justicia por el hecho es de 10 a 15 años, supo Realidad Regional. El hecho El violento episodio sucedió el primero de agosto en la localidad de San José de Feliciano, cuando un hombre disparó a su ex pareja. La víctima de 32 años, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada al hospital de esa localidad y luego derivada a Concordia.



Cabe recordar que en el momento del hecho, la mujer se encontraba acompañada por su pequeña hija de 9 años.



Cuando los uniformados se dirigían al lugar, aproximadamente unos 200 metros antes, interceptan a un hombre que caminaba con un arma de fuego en la mano.



De acuerdo a lo informado, el agresor de 53 años, es la ex pareja de la mujer y le habría disparado con una carabina calibre 22.