Trágico vuelco de colectivo: El chofer seguirá detenido y harán nuevas pericias

El último adiós a Mía y Delfina

El chofer del colectivo que volcó en la Autovía 2, a la altura del distrito bonaerense de Lezama, y en el que fallecieron dos menores de 11 y 12 años, seguirá detenido, según lo determinó el juez de Garantías de Dolores.El magistrado Cristian Gasquet, hizo lugar durante las últimas horas del viernes al pedido del fiscal Jonatan Robert para que Alberto Maldonado, de 48 años, permaneciera detenido.Ante la prensa, el fiscal Robert comentó que el acusado introdujo la hipótesis de una "falla mecánica en la unidad que podría ser vinculada al sistema de dirección del rodado"."El imputado manifestó que un momento hubo un viento, que lo lleva hacia la mano izquierda de la calzada y pierde el dominio de la unidad, intenta esquivar la alcantarilla y eso da el vuelco, también menciona una explosión pero la alude a un neumático lo que va a ser materia de nuevas evaluaciones mecánicas", había informado el fiscal tras la primera declaración del chofer.Los exámenes toxicológicos estarán disponibles recién este martes. No obstante, el test de alcoholemia realizado tras el vuelco le dio negativo."No habíamos tomado mate ni escuchado música, el pasaje venía tranquilo, todos durmiendo. No venía usando el celular, si peritan el teléfono se van a dar cuenta. No soy de usar el celular cuando manejo", dijo el chofer en su declaración, a la que accedióMaldonado está imputado por un delito que, en el caso de ser considerado penalmente responsable, podría recibir una pena mínima de 3 años o una máxima de 6.Ayer fuente médicas detallaron que una de las niñas accidentadas sufrió la amputación de su brazo izquierdo, se encuentra con respirador y pronóstico reservado. Mientras que los restantes 9 chicos que permanecen internados en distintos centros de salud evolucionan favorablemente.Delfina Del Bianco y Mía Soledad Morán, las dos pequeñas de 11 y 12 años que perdieron la vida en el accidente, fueron veladas por separado. Una en Pacheco y la otra en Benavídez en ceremonias íntimas de las que solo participaron los familiares. Sin embargo, luego se hizo un entierro conjunto en el cementerio municipal."Esto es un duelo, un dolor muy grande y lo tenemos que sobrellevar porque todavía hay niños internados", dijo Jeanette Linares, directora de la escuela 41 Vera Peñaloza, de Benavídez, a los vecinos y familiares de los alumnos se autoconvocaron el viernes para realizar un abrazo simbólico a la escuela en apoyo a los heridos y homenaje a las dos nena fallecidas.La directora también explicó que el lunes las clases comenzarán con jornadas de reflexión con los papás y con las familias junto a equipos de psicología que acompañarán a los niños y cada familia a transitar este duro proceso.