Video: Un joven fue asesinado a balazos en presunto intento de robo

Un joven de 20 años fue asesinado esta madrugada de un disparo cuando circulaba en su auto por "motochorros" que lo asaltaron mientras circulaba por las calles de la ciudad bonaerense de Pergamino, en la zona noroeste.El crimen, en torno al cual por el momento no se habían llevado a cabo detenciones, se produjo en los primeros minutos de este sábado cerca de la intersección de las calles Vergara Campos y Bolivia, en el barrio Villa Progreso, de esa localidad situada a 222 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.La víctima fue identificada como Alejandro Castaño, informó el sitio el diariode Pergamino.El joven había salido de su trabajo y se dirigía a una reunión con amigos en su auto, un Volkswagen Gol Trend, cuando fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en moto.En circunstancias que se intentaban determinar, uno de los delincuentes efectuó un disparo con un arma de calibre 22, que dio en el tórax del joven, cerca de la axila.Los "motochorros" escaparon, mientras que el joven logró conducir algunos metros hasta que se desvaneció y luego murió.

La escena del terrible caso fue captada por una cámara de seguridad, en la que se puede ver el asesinato perpetrado por los dos delincuentes que llevaban casco.La hipótesis del robo es la principal para la Policía de acuerdo con los elementos recolectados en torno al crimen.Es que la víctima no contaba con antecedentes delictivos y aparentemente no habría protagonizado altercado alguno en los últimos tiempos, mientras que se sospecha que de su billetera, que fue encontrada tirada, habría faltado algo de dinero.No obstante, no se descartaba del todo que el hecho tenga que ver con un asunto personal.En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 del Departamento Judicial y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) locales.