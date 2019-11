Un hombre asesinó a su ex esposa a machetazos e hirió a otras tres mujeres

Un hombre de 47 años fue detenido esta madrugada acusado de asesinar a machetazos a su ex esposa, de 40, y herir a otras tres mujeres, entre ellas una menor de edad, en la localidad tucumana de Los Sarmiento, en el departamento de Río Chico.



El ataque se produjo anoche y tuvo como víctima a Mercedes del Carmen Brandán, mientras que el sospechoso detenido fue identificado como Hugo Antonio Pereyra.



De acuerdo con la principal hipótesis del hecho, Pereyra, además de asesinar a machetazos a su ex pareja, también hirió a la madre de la víctima, de 68 años, y a la hermana, de 41, además de una adolescente de 17 cuya vinculación con el resto de las personas no se había podido establecer, según la información difundida por el sitio del diario La Gaceta.



Luego de cometer el feroz ataque, el agresor escapó del lugar y comenzó a ser buscado por la Policía.



Pocas horas más tarde, Pereyra fue encontrado y detenido por la Policía mientras intentaba esconderse en una zona rural cercando al pueblo de unos tres mil habitantes en el que se produjo el sangriento episodio.