Temor: Ladrones robaron una vivienda mientras una niña dormía en su cuarto

Un vecino de Concordia que vive en las inmediaciones de Avenida Salto Uruguayo, entre Misiones y Echeverría, denunció que desconocidos ingresaron a robar a su casa. Pero de acuerdo a lo que advirtió, "lo más lamentable fue que mi hija estaba durmiendo en la pieza" cuando ocurrieron los hechos.

Según detalló, los ladrones rompieron la ventana de la vivienda y se alzaron con una Play 4, una Notebook marca EXO, Intel i7, y una guitarra criolla chica "García" con funda de Bonato&Bonato, una motoguadaña motor a nafta de color naranja con el tanque de nafta quebrado.



Sobre el hecho delictivo, Oscar Amengual, muy indignado y sin poder salir del asombro por lo que le ocurrió, dijo que "(el jueves) llegamos a mi casa alrededor de las 12:30, después de trabajar, y habían forzado una persiana de madera del lado del living, ingresaron a la casa y se llevaron mi Notebook personal, una Playstation 4, de mi hijo, una guitarra que era de mi hija, en realidad era mía pero mi hija estaba estudiando guitarra con ese instrumento que me robaron, me robaron una motoguadaña que tiene el tanque de nafta roto, y se llevaron otras cosas que había arriba de una mesa, como por ejemplo: un secador de pelo, la plancha de la ropa, también una planchita para el cabello".



"Creemos que son chorritos los que entraron a robar", dijo Amengual, y agregó: "Me mandan por mensajes algunos datos, me dijeron que una señora de acá del barrio realizó la denuncia a la policía que los vio por calle Chabrillón, dijo que eran dos, uno delgado con una gorra en la cabeza, y me dijeron que tiene un seudónimo y que vive por el barrio El Arenal".



"Lo más lamentable de esto es que mi hija estaba durmiendo en la pieza y estos delincuentes cuando ingresaron no fueron a la pieza, gracias a Dios parece que no les dio el tiempo", aseguró el damnificado a ElSol.



Por último, el vecino recordó que "tengo dos perros Manto Negro pero estaban del lado del garaje y no podían pasar para el frente de la casa, sino esto seguramente no hubiera sucedido", tras lo que lamentó que "nadie vio nada, hay albañiles frente a mi casa, me dijeron que los perros ladraban como locos y uno de los perros se lastimó la cara porque se ve que se azotaba contra el portón del garaje porque olfatearon que algo no andaba bien y para atropellarlos, si los perros hubieran pasado para el otro lado la cosa hubiera sido otra".