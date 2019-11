Apareció el joven de San Benito que era buscado en Rosario

Tras un mes de búsqueda, apareció sano y salvo Exequiel Raúl Coronel, de 24 años, oriundo de San Benito. El joven, por propia voluntad, hace cuatro meses se internó en la Fundación Remar ubicada en Rosario, pero había desaparecido de ese lugar y no podían dar con su paradero.



Su mamá, Liliana, explicó a Elonce TV que "apareció este jueves a la tarde y avisó que estaba en Remar de nuevo, la llamó a la hermana y le dijo que estaba ahí, que en una semana volvía a Paraná. El miércoles viajamos a Rosario porque ya se cumplía un mes de que no sabíamos nada de él".



"No sabemos dónde estuvo este mes. La decisión es de él sobre qué hacer, si volver o seguir en Rosario. Parece que en Remar de esa ciudad no lo iban a dejar quedarse. Puede haber tenido una recaída. Si se queda lo van a trasladar a otro lugar más lejos", dijo.



Consideró que "si tuvo una recaída no pueden dejarlo que salga a la calle. Debería cumplir el tiempo correspondiente pero adentro". Elonce.com