Video desde el penal: Internos amenazan con una "faca" a compañero de pabellón

Nuevo episodio de violencia

"Masacre en el penal"

Amenazas y golpes

El control del pabellón

Varios hechos de inseguridad en diferentes penales entrerrianos, se han conocido durante este año. Incluso, han trascendido videos de los violentos sucesos en las cárcelesUn grave hecho ocurrió el martes pasado por la noche en la Unidad Penal Nº 7 de la ciudad de Gualeguay, dependiente del Servicio Penitenciario Provincial yTres internos grabaron un video en el que se puede ver cómo maniataron y amenazaron a otro compañero de pabellón e incluso,que murieron en la masacre del Penal de Victoria, ocurrida el 7 de junio de 2018 y en la que fallecieron quemados en su celda, seis internos.Según contaron a. Mientras que la víctima de las amenazas y quien es golpeado y maniatado por los mencionados, esFramulari es oriundo de Paraná y uno de los acusados de provocar la muerte de seis internos en lo que se denominó como "la masacre de la cárcel de Victoria",y trabaron la puerta desde afuera.Como consecuencia del incendio, murieron los paranaenses Justo Silva, de 53 años; Marcelo Beber, de 31; Brian Alarcón, de 21; Francisco Coronel, de 19; y los victorienses Vladimir Casco, de 20, y Marcelo Rodríguez, de 30. Emilio Oscar Suárez, de 27, sufrió graves heridas en las piernas, y fue el único sobreviviente.En el video se puede ver a uno de los internos que ata con las manos juntas a Framulari, mientras Díaz lo amenaza, lo insulta y lo golpea. El agresor le recrimina que dos de las víctimas de la cárcel, estaban a punto de cumplir su condena y salir de la cárcel, pero murieron por el incendio en su celda., pero el agresor insiste, exhibiendo el cuchillo de fabricación casera., repite en referencia a disputar el control del pabellón con una pelea, en vez de matar a los contrincantes. Ante lo cual, Framulari afirma: "Yo no fui el que tiró el colchón, si conmigo no era el problema".En la parte final del video, Díaz y otro de los internos, obligan a Framulari, a pedir perdón a los familiares de las víctimas por haber cometido la masacre. "Que me disculpen todas las familias de los finados", afirma el Bebe Framulari.Sin embargo, el convicto paranaense niega haber sido el responsable de la masacre del penal de Victoria y culpa a Kevin Paniagua, y Maximiliano "Coyi" Chamorro. "Kevin y Coyi fueron, yo no fui", resalta.En tanto, Díaz afirma en el final, refiriéndose al compañero que graba con un celular: