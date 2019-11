Vecina volvió a denunciar por hostigamientos a integrantes de una familia

"Jonathan Morato me dijo que iba a dejar el c.. de mi hija como una flor", denunció Antonella Ruiz Díaz una vecina de barrio Santa Rita de Paraná.La mujer advirtió ael programa que se emite porque "no es la primera vez" que este sujeto la amenaza con "violar" a una de sus dos hijas, de 10 años.Ruiz Díaz se domicilia en la zona de calles Los Ceibos y María Rodríguez Ortiz, y de acuerdo a lo que denunció, los integrantes de la familia Morato, la hostigan desde hace dos años. "Cascotean mi casa, me tiran tiros, molestan a mi hermana, y todo es porque soy hija de un policía, y como ellos vendían droga, me dicen la vigilanta del barrio", aseguró Ruiz Díaz."Ya hice más de 50 denuncias. Desde la Fiscalía de Género no tengo ningún tipo de respuesta. Y si bien tengo custodia policial, el policía, que está a 70 metros de casa, está cuando quiere", apuntó."Gisela Morato le hacía sexo oral al policía a las 23.30hs. un día de lluvia. Y los vecinos están de testigo", remarcó."Los policías están a favor de ellos. Si las chicas se abren de piernas para defender a los hermanos", acusó, al tiempo que se preguntó: "Acaso yo también tengo que abrirme de piernas para que el policía me dé bolilla"."No quiero perder a mis hijas, ni que mis hijas pierdan a su madre", lamentó. "Me van a terminar matando esos drogadictos, y nadie hace nada", sentenció.