Domiciliaria para el dueño de la casa que baleó a un joven que entró a robar

Un joven herido en el interior de un domicilio ubicado en Avda. 9 de Julio al 5000 y un presunto imputado como autor de la agresión, son los protagonistas del confuso episodio que investiga la justicia y por el que el propietario de la vivienda donde ocurrieron los hechos, permanecerá con prisión domiciliaria.Sin embargo, este mediodía, se supo que el dueño de una casa, ubicada en avenida 9 de Julio, fue detenido por el disparo que hirió al joven en confuso episodio. Según indicó TalCual, cuando sucedió el hecho, el joven baleado habría ingresado a la propiedad del hombre detenido, quien ante la invasión de su vivienda, efectuó el disparo que hirió al joven.Al hombre se le endilga el delito de "Tentativa de Homicidio" en concurso real y "Portación de arma de guerra sin autorización", solicitando un Prisión Preventiva de 30 días.A su turno el Dr. Gustavo Rader, defensor técnico del imputado Luis Jorge Aquille de 59 años, manifestó que se oponía a la solicitud del Fiscal diciendo y señalando a su cliente "a él le intentaron robar, él no es el delincuente".Además, se preguntó cómo todavía Paniagua (el herido) permanecía en un hospital de Concordia sin guardia y sin imputación, haciendo entender que la Fiscalía no había investigado el hecho puntual del robo, "el delincuente está libre y mi defendido está preso", dijo Rader.No solamente por esto sino por una serie de fundamentos esgrimidos por el defensor solicito calificar esta circunstancia como "Legítima defensa", y agregó "esto es así de simple, claro y contundente, mi cliente se defendió".Este Jueves partir de las 12:35, se inició en la Sala de Audiencias de los Tribunales de Chajarí la Audiencia que se inició el miércoles a las 20 horas y en la cual faltaba la resolución de la Jueza de Garantías Dra. Susana Pertus sobre la situación procesal de Luis Jorge Aquille (59).Recordemos que la Fiscalía había solicitado 30 días de Prisión Preventiva a cumplir en la Comisaría local mientras que la Defensa Técnica de Aquile solicitó la morigeración de dicha medida cautelar ofreciendo dos domicilios para una Prisión Preventiva Domiciliaria.La Jueza Pertus luego de explicar la importancia del derecho fundamental de la libertad para cada uno de los ciudadanos hasta tanto se resuelva alguna condena firme, pasó a explicar la resolución por ella tomada.Reconoció los fundamentos de la Fiscalía en lo que hace al entorpecimiento a la investigación por parte del imputado, no obstante cree que con la prisión domiciliaria se estaría cautelando la investigación y no permitiendo la acción reprochada por la Fiscalía.Ante esta resolución la Fiscalía solicitó información sobre las otras personas que viven en el domicilio, donde Aquile cumplirá la Preventiva, y quienes estarán a su cuidado cuando la responsable cumpla con sus horarios de trabajo. Nancy Gómez y Paola Walter han firmado como las personas que cuidarán que el imputado no salga del domicilio, y serán quienes recibirán el apercibimiento correspondiente si esto no se cumpliera.La Fiscalía además solicitó la colocación al imputado de una tobillera electrónica georeferencial, a lo que la Defensa aceptó y ya fue solicitada a la Policía de Entre Ríos y demorará entre 4 a 5 días. A partir de allí recién, después de su colocación, Aquiles comenzará cumplir la su prisión preventiva domiciliaria.Luego de la resolución de la Jueza Pertus se solicitó a todas las partes si había alguna otra duda o pregunta a lo que Aquile respondió "Que se haga justicia". Fuente: (Tal Cual).-