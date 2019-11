Profesor de Educación Física es juzgado por abusar sexualmente a tres chicas

Se dirime en los Tribunales de la Provincia un caso de abuso sexual en perjuicio de tres jóvenes. El imputado es un profesor de Educación Física oriundo de Viale. Este miércoles por la mañana se realizaron los alegatos.



El Dr. Iván Bernengo, explicó a Elonce TV que "en la época en la que sucedieron los hechos las chicas eran menores. Hoy se llevó a cabo el último día del Juicio Oral y Público. Represento a una de las víctimas. El imputado es un profesor de un gimnasio particular y se lo juzga por tres hechos distintos, en diversas épocas pero en un lapso de dos o tres años. Se trata de un abuso sexual simple".



"En la etapa de alegatos, la querella que representamos, entendimos que se acreditaron los extremos fácticos con los cuales fue llevado a juicio esta persona y solicitamos que se lo condene. La pena que solicitó esta querella es de cuatro años de cumplimiento efectivo, más una inhabilitación especial, por el doble del tiempo", dijo.



En tanto, aseguró que "la fiscalía acusó por los tres hechos y solicitó una pena de siete años y seis meses de prisión. La otra querella pidió una pena de tres años y medio de cumplimiento efectivo".



"Dos de las víctimas declararon en el debate y otra declaró por Cámara Gesell. El imputado estuvo presente en todos los días de debate", agregó.



Comentó que "afortunadamente no han quedado demasiadas secuelas en las víctimas, al menos en nuestra defendida, por eso fue tipificado como abuso sexual simple. Los abusos consistieron en tocamientos de sus partes íntimas, besos en la boca y demás".



"Los adultos deben educar a los hijos de que no deben tolerar este tipo de situaciones, de que deben contarlas, expresarlas, no son responsables de lo que les pasa. En estos tres casos una de las menores se atrevió a contarlo y eso fue el disparador para que dentro de la ciudad de Viale la madre de otra chica se entere y le pregunte a su hija. Los menores tienen que contarlo", aseguró.