Godoy denunciado por su ex y su hija: Para el 911 "no cometió ningún ilícito"

Policiales Julio Godoy cumplió la pena por narcotráfico y lo arrestaron tras nueva denuncia

, regresó a la ciudad después de haber cumplido con su condena. Pero su vuelta le deparó una nueva causa en la Justicia:. Llegó para reclamarles la vivienda que ambas ocupan en calle Barbagelata, y, según la denuncia de madre e hija, las amenazó de muerte.Respecto de su expareja y su hija, la prohibición será en un radio de 500 metros, ya que así lo establece el sistema de pulsera dual que administra la Policía. Se trata de un dispositivo que tiene el acusado y la víctima, monitoreado por la División 911, por el cual se activa el alerta cuando ambos están a una distancia inferior a la indicada."Las victimas están en un estado desesperante, y tienen que ser atendidas. Pero si la denunciante sale y no lleva este dispositivo, nosotros vamos a pensar que está en la casa. A diferencia del denunciado, quien si quiere dejar el celular en su domicilio y se va con la tobillera puesta, a los 20 metros nos saltará la alarma", aclaró el jefe del 911, Esteban Allegrini aY acto seguido se refirió al episodio registrado este lunes 25.. En este caso,, y por eso, fue necesario el llamado a los personas", explicó el comisario."En primera instancia, se le advirtió a Godoy que había entrado a la zona de advertencia y que se tenía que retirar pero él manifestó que iba a la casa de su hermana. Se le avisó que no podía estar en esa zona, mientras las funcionarias del área de Violencia de Género del 911 se fijaron qué móviles estaban cerca, y otra llamó a la víctima para decirle que el ciudadano estaba entrando en la zona de advertencia, para que se quedara tranquila porque se estaban adoptando las medidas necesarias", detalló el responsable de la división policial.Y continuó: "Antes que Godoy viole la restricción y sea un delito, los 250 metros de advertencia nos permiten evitar que la persona cometa el ilícito y tomar las medidas preventivas correspondientes".De acuerdo a lo que sostuvo Allegrini,"Que él haya entrado a la zona de advertencia, no quiere decir que haya cometido un ilícito, porque al ilícito lo cometerá cuando viole la restricción de 500 metros que puso el Juzgado", recalcó el comisario.que "el 911 no actuó como corresponde porque solo le advirtieron que él estaba llegando a la casa de mi mamá"."Mi mamá me llamó llorando porque el 911 le dijo que tenía que cambiar el recorrido. No entiendo qué tenemos que hacer o si van a esperar a que mi mamá aparezca muerta para tomar una decisión", había denunciado la joven.Al respecto, Allegrini explicó que "ayer, la denunciante iba en el colectivo por calle Racedo e ingresó a la zona restrictiva porque Godoy vive en barrio Belgrano; así que nos vimos en la obligación de llamarla para preguntarle si estaba bien porque había sonado la alarma"."Son situaciones graves", reconoció el comisario, y en ese sentido comentó que "la denunciante se comprometió a avisar para la próxima vez" que pase por la zona restrictiva., cerró el comisario.