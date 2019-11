Violento asalto en estacionamiento: Se complica la identificación del ladrón

Buscan individualizar al ladrón

Recomendaciones

Una familia oriunda de Crespo, este sábado fue víctima de un violento asalto en el estacionamiento del hipermercado de Bajada Grande, en Paraná., supo, rememoró la mujer a, al dar cuenta de su "tristeza y bronca" después del hecho delictivo, que aconteció frente a los ojos de su hijo de siete años., por lo que rápidamente se consuma el hecho y el sujeto huye en dirección hacia una calle lindante al hipermercado, lo cual conecta con un arroyo, no pudiendo ser alcanzado por el marido de la denunciante", aclaró el funcionario policial a"Si bien, en el marco de la denuncia intentamos pedirle la mayor cantidad posible de, para poder encaminar la investigación", comunicó el comisario.Y en ese sentido, reveló: "Se llevó a cabo unse pudo observar al sujeto sospechado, que ingresa de a pie por calle Larramendi, que es la calle del frente de las instalaciones."Pese a que hay otras cámaras, las mismas. No obstante, estamos haciendo las tareas de cruzamiento comparativo entre las características aportadas por la víctima y los sujetos pasibles de investigar por este episodio, informes que son elevados a la Fiscalía en Turno,, adelantó el funcionario policial."Hay entrada y salida de gente en forma constante y ese movimiento hace que por ahí quienes están alrededor no se percatan de lo que está sucediendo. Igualmente preguntamos a quienes están habitualmente en esa zona, pero obviamente que prefieren no comprometerse", acotó al respecto.De acuerdo a lo que aclaró el comisario,y según lo que le informó al medio radial de Crespo, "no se descarta que el delincuente observó la oportunidad y actuó intempestivamente"."Si bien el estacionamiento es privado, realizamos las recorridas de prevención por las calles lindantes y no hemos tenido en el último tiempo robos calificados como este. La última sustracción fue un hurto, hace como dos meses atrás, cuando una mujer había dejado su cartera en el torpedo del auto y mientras descargaba la mercadería comprada en el baúl, alguien pasó y la tomó. Recién se dio cuenta al subir al vehículo. Pero con estas características no venimos teniendo registro", indicó Clariá.Aprovechando la ocasión para disminuir el nivel de riesgo de quienes arriban desde localidades vecinas, Clariá comentó: "Comprendemos lo que genera en esta familia, que viene de Crespo -una ciudad muy tranquila- y así hay gente que llega enfocada en hacer sus compras, dar un paseo, sin advertir por allí que pueden ser objeto de estas personas que actúan exaltadas o hasta incluso bajo el efecto de estupefacientes. La recomendación es la misma que para lugares donde hay un importante movimiento comercial: estar atentos; no dejar objetos de valor a la vista; asegurarse de dejar bien cerrado el auto al descender; evitar desplazarse con carteras, billeteras o celulares a la vista; sobre todo en lugares donde hay una circulación de gente considerable, escenario que resulta más sencillo para un delincuente pasar desapercibido mientras merodea la ocasión. Si bien no estamos teniendo sustracciones en contextos graves, es propicio recordar a la población las pequeñas acciones con las cuales se puede cuidar mejor".