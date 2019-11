Robaron un objeto litúrgico de una parroquia: "No tiene valor económico"

Un objeto litúrgico fue sustraído desde el interior del templo. No tiene valor económico pero sí simbólico e histórico. "Lo van a querer vender", aseguran desde la parroquia, por lo que solicitan datos si alguien lo oferta.



El robo fue confirmado por el padre José Zabaleta, quién informó que se trató de un candelabro "que normalmente no está pero que fue traído al templo durante el fin de semana para celebrar las confirmaciones".



Detalló que "es llamativo, brillante" pero que "no tiene un valor económico". Sin embargo, "para el que no sabe pareciera que es o que está bañado en oro", agregó.



Además, el religioso comentó que "lo habrán sustraído durante el mediodía de este lunes, desde el interior del templo".



Paso seguido, el párroco pidió que "si alguno tiene noticias de ese elemento litúrgico, nos cuenten acá en la Pompeya", porque "seguro lo van a querer vender".



Por último, el Zabaleta lamentó el hecho de que los robos o hechos vandálicos son frecuentes en el lugar; curiosamente a escasos metros de comisaría Segunda. "Cada tanto se toman un descanso y vuelven a sacar algo de la parroquia", puntualizó en declaraciones a LT 15.