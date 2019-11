Niño de siete años murió al quedar atrapado en el incendio de su casa

El padre de la familia alcanzó a rescatar a la esposa de entre las llamas, no así a su hijo de siete años que estaba en la misma pieza que la madre, quien recién fue sacado por los bomberos, cuando había fallecido, producto de las grandes quemaduras.Al arribar al lugar, personal de la división de bomberos de la policía del Chaco y los Voluntarios, constataron que en un ambiente utilizado como dormitorio se estaba incendiando, por lo que debieron trabajar en el lugar mediante una línea de intervención para evitar la propagación del fuego hasta lograr la total extinción, señalóPosteriormente se supo que las llamas habían alanzado a un menor de edad quien dormía en ese lugar y falleció producto de ello. Pero además, también sufrieron quemaduras de carácter leves los padres del menor G.N.Z. y el padre L.L. (57).No pudo salvar al hijoSegún el reporte policial, el fuego que consumió gran parte de la vivienda, llegó a alcanzar el colchón donde habría estado durmiendo el menor junto a la madre, quienes no se despertaron, y solo cuando entro el esposo quien se despertó por el abundante humo que cubrió toda la casa, pudo salvar solo a la mujer.El propietario del lugar, adujo que el incendio se habría producido en la habitación de la madre e hijo, cuando estaban durmiendo en dormitorios separados, luego se despierta alrededor de las 4 de esta madrugada, y nota la cantidad de humo, donde se encontraba el menor y su esposa.En primer momento atinó a socorrer a su señora, y en el segundo intento, las llamas y el intenso humo no le permitieron ingresar hasta el lugar donde estaba el menor, según habría comentado a los efectivos policiales.Al parecer el origen del foco ígneo pudo haber sido la instalación eléctrica, pero de todas maneras, peritos de bomberos luego de apagar el incendio, continuaron trabajando en la vivienda para determinar con exactitud como fue el inicio del mismo.El cuerpo del menor fue retirado del lugar por orden de la fiscal en turno en móvil tanatológico y su traslado a la morgue judicial, para la correspondiente autopsia. Fuente: (Diario Norte)