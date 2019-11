Foto: Acusan a una mujer de matar a su pareja e incendiar la casa para quemarlo Crédito: La Voz de Córdoba

Los vecinos de Villa Rumipal, población enclavada en el valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, no salen aún del espanto y la conmoción por la tragedia ocurrida el pasado sábado en El Mangrullo, barrio que marca el límite con la población de Villa del Dique. Un devastador incendio consumió una vivienda.



Cuando las llamas finalmente fueron sofocadas, los bomberos encontraron adentro el cadáver de un hombre.



Héctor Maldonado tenía 68 años. Se ganaba la vida como soldador en esta población. No hubo forma de salvarlo. Lo que parecía ser un simple siniestro accidental tuvo una derivación impensada.



Mónica Liliana Altamirano, de 58 años, fue acusada de haber iniciado supuestamente de manera intencional el incendio en la casa. La fiscalía de turno de la ciudad de Río Tercero la imputó como presunta autora del delito de homicidio simple.



Al parecer, la mujer habría iniciado el fuego dentro del inmueble para poner fin a una discusión de pareja, según dejaron entrever fuentes policiales.



De todas formas, se esperan los resultados de la autopsia para avanzar en el esclarecimiento del caso. En ese marco, se trabaja para determinar cuál fue la causa específica de la muerte del hombre, cómo fue que se originó el fuego y con qué elementos.



La imputación contra la mujer, según trascendió, podría agravarse en las próximas horas, una vez que en la fiscalía de instrucción cuenten con los resultados de los peritajes y avancen con las testimoniales.



El hecho

Todo se descubrió pasadas las 15.30 del sábado último, cuando unos vecinos llamaron al cuartel de bomberos voluntarios de Villa Rumipal para pedir ayuda por un voraz incendio que se había desatado en una casa prefabricada.



Cuando las tres dotaciones finalmente llegaron a la vivienda, ubicada en calles Comechingones y La Florida, se encontraron con el fuego generalizado en la estructura de madera, ladrillo y chapas.





Además, el techo estaba a punto de caer. Se vivieron momentos de extrema tensión en la zona.



"No sabíamos que adentro había una persona", señaló Juan Torre, uno de los bomberos que acudió al lugar del siniestro.



Cuando los bomberos finalmente sofocaron las llamas y pudieron entrar al inmueble para las tareas finales de control y de remoción de escombros, se toparon con el cadáver de Héctor Maldonado.



La causa, en tanto, iba a tener un giro inesperado cuando los policías de la zona se pusieron a trabajar y a buscar testimonios.



Fue entonces que una vecina, según fuentes con acceso a la causa, dejó muy comprometida a la pareja de la víctima.



Según el testimonio de esta vecina, la concubina le habría admitido que prendió fuego de manera intencional la casa y que incluso -siempre según sus palabras- le habría dicho que lo hizo porque se encontraba alcoholizada, según señalaron fuentes consultadas.



Los policías profundizaron el trabajo investigativo en la zona, con la toma de más testimonios y distintas averiguaciones.



Así fue que, a las pocas horas, orden judicial mediante, se dispuso la detención y la imputación de la pareja de la víctima como sospechosa del delito de homicidio simple, según confirmó el comisario inspector Emilio Enrico, jefe de zona y de turno en la Departamental Calamuchita de Policía.



Desde el seno de la investigación, se indicó que se aguarda el resultado de los peritajes de bomberos y de la Policía Judicial para determinar las causas que provocaron el incendio y el fallecimiento del hombre, y poder así avanzar con la investigación.