Pelea entre vecinos dejó como saldo un baleado y otro golpeado

Una pelea de vecinos se produjo en las primeras horas de la tarde del domingo en las inmediaciones de Gendarmería Nacional y Los Vascos en el barrio Nebel Sur, de Concordia.



En el hecho intervino personal de la Comisaría Décima y un móvil policial tuvo que apostarse en la zona para evitar posibles nuevos enfrentamientos entre los vecinos.



Todo comenzó alrededor de las 14 horas y, según informaron los vecinos, "hay dos del barrio que se viven peleando y son enfrentamientos de familias. Uno fue a buscarlo a la casa y le pegaron entre todos, después agarró un arma y le pegó un tiro en el brazo, nosotros llamamos a la ambulancia y a la policía porque podían lastimar a algún inocente ajeno a la pelea, pero antes que viniese la policía los parientes escondieron al que estaba baleado y no le dieron atención, la ambulancia llevo al que le habían pegado", relataron.



Los habitantes del sector relataron que ni siquiera tienen derecho de festejar un cumpleaños infantil por las actitudes violentas de los vecinos. "Estábamos haciendo el cumpleaños de la nena y no sabemos si van a empezar a los balazos, queremos que intervenga la justicia y la policía porque así no podemos vivir", dijeron a diario El Sol.



La policía confirmó que tienen conocimiento de que hay un hombre herido de un disparo de arma de fuego en el brazo que se negó a recibir atención médica.