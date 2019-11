Los detalles del raid delictivo perpetrado por asaltantes en colonias rurales

En la huida, erraron el camino: Dos detenidos

Allanamientos en Chajarí, el nexo local

Un raid delictivo perpetrado por una banda de asaltantes se registró este fin de semana en la zona de colonias rurales del departamento Federación. Por el hecho, fueron detenidas dos personas y se logró el recupero de gran parte del botín, supo"Delincuentes ingresaron el viernes por la noche a una vivienda de Colonia Brambilla, al norte de la ciudad de Chajarí, y aprovechando la ausencia de su moradora,", explicó ael jefe de la Departamental de Policía de Federación, Adalberto Roldán.Los asaltantes continuaron el raid delictivo en la zona rural conocida como "Piedras Finas", en Colonia Ensanche Sauce. Según se supo, los asaltantes golpearon al dueño de casa con una caña tacuara, lo desmayaron y luegoAdemás, robaron dos escopetas, una carabina, un revólver y un teléfono celular."Ese hecho también ocurrió en la noche del viernes, pero la familia, atemorizada por lo acontecido, no dio aviso a la Policía sino hasta el otro día, el sábado a las 7.30", explicó el comisario.Los ladrones se trasladaban en un VolkswagenVoyage y se habrían confundido de ruta; en vez de dirigirse hacia Buenos Aires, lo hicieron hacia La Paz, donde fueron detenidos en un control de rutina por personal del puesto caminero de Paso Telégrafo."En el puesto caminero sobre ruta nacional 12, en el límite con Corrientes, fueron detenidos en un procedimiento de control:, y de los cuales estamos tratando de establecer si cuentan con antecedentes", comunicó Roldán.Durante la requisa a estas personas, se les hallaron 60.000 dólares entre sus calzoncillos, un monto en pesos cuya cantidad no fue informada, además del antiguo revólver, celulares y equipos de comunicación., aclaró el comisario aAvanzada la investigación policial para esclarecer el hecho y dar con los cómplices de los detenidos, en la madrugada de este domingo se allanó un domicilio de calle Perú al 1500, en la localidad de Chajarí.", informó el funcionario policial.De acuerdo a lo que informó, tras los procedimientos se secuestró un automóvil Citroën C4 pero el dueño de casa no quedó detenido, sino, vinculado a la causa.De acuerdo a los datos que pudo recabar, el dinero incautado a los detenidos en el puesto caminero no sería el proveniente del robo al legislador correntino, como informaron fuentes policiales, sino el botín sustraído a las familias de la zona rural del departamento Federación, el viernes por la noche.