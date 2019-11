Extendieron la prisión preventiva para el acusado del crimen de una anciana

En los tribunales de Concordia se llevó a cabo una nueva audiencia, en el marco de la causa por el crimen de Susana Elsa Reina, quien fuera asesinada a apuñaladas en su vivienda de calle San Luis al 120.



Por el asesinato se encuentran detenidas dos personas. Una de ellas está cumpliendo la prisión preventiva por el término de 45 días, mientras que al otro se le extendió la modalidad por 30 días más, que deberá ejecutarla en un domicilio del COPNAF.



Ambos personas están imputadas por el delito de homicidio doblemente agravado y robo agravado en concurso real.



Cabe recordar que la víctima, de 71 años, fue hallada muerta en el dormitorio de su domicilio y según describieron los investigadores, la escena en la habitación, era escalofriante, ya que la mujer fue asesinada en su cama.



Tenía heridas de arma blanca en la cara, en la nariz, en el pómulo y le cortaron la garganta. Murió desangrada.



Según relataron vecinos, la señora tenía problemas de salud que le impedían caminar y hablar: estaba postrada en una cama porque había sufrido un ACV y no conocía a nada ni a nadie. "Ella no se pudo defender, no podía ni siquiera, levantar las manos", aseguraron a Elonce.



Se conoció también que la hija y su pareja estaban durmiendo en la otra habitación que está en la parte de adelante de la casa, por tal motivo, se presume que los delincuentes ingresaron por el fondo para robar. Se presume que buscaban dinero pero también habían preparado cosas para llevarse.