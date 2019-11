Ocurrió cerca del mediodía de este sábado en Avenida Ramírez. Elonce TV dialogó con Osvaldo, el conductor del Renault Megane, que contó que "venia bajando por Avenida Ramírez, hacia el parque Urquiza, iba doblar por Laurencena y se me cortó la dirección del auto. Venía despacio y lo pude frenar en un guardarrail y ubicarlo para que no moleste. Puse una baliza pero me la pasaron por encima".



Manifestó que su esposa "se asustó mucho".



No hubo lesionados. Policía concurrió al lugar, pero como el suceso había sido producto de un desperfecto mecánico, no intervino.

Osvaldo puso relevancia en que "mucha gente paró para preguntar".



Elonce.com.