Crimen a tiros del niño de 8 años: El posible asesino es menor y tiene 14 años

Policiales Mataron de un tiro a un niño de ocho años cuando jugaba en el patio de su casa

Allanamientos

Ataque al padre

Banda de menores

Saqueo el día del velorio

La muerte de Emanuel González sigue conmocionando a toda la comunidad de Rafaela. El niño de ocho años recibió un disparo en la cabeza cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio donde vivía junto a su familia.Esta mañana se detuvo a un menor de 14 años que estaría involucrado en el caso y, además se secuestró un arma de fuego que podría ser la que efectuó los cuatro disparos de los cuales uno pegó en la cabeza del menor.Se realizaron varios allanamientos en el marco de la causa que investiga el crimen del niño Emanuel Gonzalez, de 8 años, ocurrido la noche del miércoles en barrio Mora de la ciudad santafesina de Rafaela.Los cuatro allanamientos simultáneos se concretaron en viviendas de Carrero Podio y Joaquín V. González, Mazzi al 1.000, Geuna al 3.000 y Gabriel Maggi al 1.000.La PDI fue la encargada de llevar adelante los allanamientos, concretando la detención de un menor de 14 años, Maximiliano Agustín S. y el secuestro de un arma de fuego en uno de los domicilios.Debido a la edad del trasladado, interviene la Jueza de Menores y la Subsecretaría de Niñez de la Provincia.En las últimas horas, crece la hipótesis que podría haberse confundido de persona o bien se trataría de un ataque directo sobre el padre de la víctima.Según el relato de testigos, se produjeron cuatro disparos. Se pudo saber tras el relato del padre de la víctima que el agresor venía caminando y dijo la frase "Ey, Gato ¿qué onda con vos? En ese momento, empezó a disparar sin ningún tipo de enfrentamiento previo. De los cuatro disparos uno pega en la cabeza de Emanuel y da muerte al nene de ocho años. En ese momento el padre deja a la víctima dentro de su casa y sale a correr al agresor pero no puede dar con él.El menor detenido es del mismo barrio donde vive la víctima. Es de público conocimiento que desde hace unos meses los vecinos tuvieron varias reuniones con la policía para tratar de frenar las agresiones de una banda de menores que tenían en vilo al barrio. Si bien puede haber detenciones anteriores del agresor no se constata en prontuarios ni quedan registrados antecedentes ya que es inimputable.El mismo día que velaban el cuerpo de Emanuel desconocidos ingresaron a la vivienda donde vivía y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. El saqueo fue total y no dejaron nada dentro de la vivienda. Este punto no es un dato más y es investigado por la PDI y la fiscalía para tratar de analizar si existe otro punto de contacto en la investigación entre la familia de la víctima y el agresor. Fuente: (RafaelaNoticias-Lt10).-