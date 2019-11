Conserje fue golpeado por delincuentes que asaltaron un hotel termal

Dos delincuentes que se trasladaban en una motocicleta arribaron al lujoso hotel termal ubicado sobre avenida Monseñor Rösch y Vuelta de Obligado en Villa Zorraquín y redujeron al conserje que en ese momento estaba realizando otros menesteres.



Los ladrones lo golpearon y lo ataron para luego llevarse una suma de dinero que había en la caja.



Si bien el hecho ocurrió luego del fin de semana largo, fue confirmado en las últimas horas por fuentes policiales intervinientes en la investigación del caso. Y desde la no aportaron información a los medios locales.



La policía está analizando las cámaras de seguridad existentes tanto en los ingresos como en el lobby del hotel y de los comercios ubicados en la avenida del centro comercial de Villa Zorraquín.



El hecho se habría registrado en horas de la madrugada y estiman que los delincuentes estaban buscando la recaudación del fin de semana largo, pero solo pudieron llevarse una suma menor que había como cambio en la caja.



Hasta el momento no hay detenidos y los autores del asalto no fueron identificados, el empleado presentaba golpes en su cabeza y hematomas en diferentes partes del cuerpo, indica diario El Sol.