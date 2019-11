Madre de joven hallado muerto pide "nueva autopsia" para su hijo

Policiales Identificaron al joven que fue hallado muerto en un predio de Paraná

Su madre pide "que se investigue" el caso

El propietario de un predio llevó a los uniformados hasta el lugar donde se encontraba una persona tirada en el suelo sin signos vitales. El médico de Policía, al examinar el cuerpo no visualizó violencia sobre el mismo. Por ello el fiscal dispuso el traslado del mismo a la morgue judicial, para la realización de la autopista que determine las causales del fallecimiento. El joven no tenía documentación que acreditara su identidad."Al mediodía de este domingo me di cuenta que no venía a comer y empezamos a preocuparnos. Un vecino vino y nos comentó que habían encontrado un chico muerto. Me fui inmediatamente a la comisaría y me confirmaron que había sido hallado muerto", había contado a Elonce TV el lunes, Malvina, la hermana del joven.La mamá de Manuel Enrique González Monzón contó que fue hasta la casa del hombre que lo halló muerto al joven y le pidió que le muestre el lugar donde lo encontró., indicó la mujer a", detalló la madre de Manuel González Monzón.Al ser consultada respecto a cuál era la causa por la cual detenían a su hijo, reconoció que era por robo."Quiero que caiga el culpable, creo que me lo mataron. Quiero que le hagan una nueva autopsia para que se sepa la verdad, que no mientan cuando dicen que murió por un problema de corazón".La mamá del joven dijo que aún no tiene abogado.