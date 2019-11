Imputaron por amenazas a joven acusado de bullying en escuela entrerriana

El pasado lunes 4 de noviembre, los padres de un alumno de 16 años denunciaron en la Comisaría del Menor la existencia de un caso de bullying en el colegio secundario de Villa Eleonora-Irazusta, ubicado en el departamento Gualeguaychú.



A esa situación le siguió una nueva denuncia en la Comisaría de Larroque contra la directora de la institución, Mariela Benítez, por la justificación de las agresiones físicas y verbales dentro del colegio del victimario y la revictimización del adolescente agredido.



Según indica el testimonio de los padres del menor, los episodios comenzaron en junio pasado, durante la cursada del quinto año de la Escuela Secundaria N°6 Julio Irazusta. La víctima es un adolescente de 16 años, mientras que su agresor tiene 18 años y es oriundo de la localidad rural de Talitas.



En el marco de las actuaciones dispuestas por la fiscal que investiga la causa, Dra. Natalia Bartolo, el abogado querellante Pablo Di Lollo, solicitó medidas restrictivas que fueron concedidas por el Juzgado de Garantías.



Di Lollo explicó a Reporte 2820 que "este jueves por la mañana la víctima prestó declaración ante la fiscal Natalia Bartolo y ratificó las denuncias realizadas el 4 y 11 de noviembre", a la vez que sumó "algunos detalles". Si bien todavía la causa no está caratulada, "estará englobada en amenazas y coacciones estimo".



Di Lollo agregó que la "fiscal se comprometió a profundizar la investigación, seguramente va a tomar testimonios de alumnos y docentes de la escuela para formalizar la imputación al presunto agresor. Nosotros solicitamos una medida de restricción perimetral de 500 metros al agresor y está a consideración del Juzgado de Garantías. Si se otorga se deberán notificar a las dos partes".



El querellante señaló que "las situaciones de bullying son cada vez más habituales, no obstante hay establecimientos que cuentan con personal concientizado y un comité técnico formado para abordar esta problemática. En Irazusta la responsable de la institución, me parece, que encaró mal la resolución de la situación: trató de hacerlo sentir culpable al alumno-víctima, cuando los estudiantes tienen derecho a estar contenidos y protegidos dentro de la escuela".



"Creo que con el agresor se hizo lo que se tenía que hacer, darle el pase a otro colegio. La directora se debería haber posicionado más del lado de la víctima y no responsabilizarlo por lo que estaba sucediendo. De todos modos, la semana que viene voy a hacer una presentación formal en la Dirección Departamental de Educación por esta situación. Ellos ya tomaron intervención y, si bien no pude hablar con el titular si dialogué con la Supervisora de la zona y me dijo que no podía brindarme más información sobre sus actuaciones", concluyó el abogado querellante.



Por otra parte, fuentes judiciales confirmaron que el joven acusado de agredir al menor en el marco de la institución escolar, prestará declaración como imputado por los hechos antes señalados, este viernes ante la Unidad Fiscal de Gualeguaychú.