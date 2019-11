Joven agredió a su padre con un hierro y le provocó serias heridas

Un hombre con problemas psiquiátricos atacó con un hierro a su propio padre, a quien le ocasionó heridas de consideración, por lo que fue atendido e internado en el hospital San José de la ciudad de Federación.

Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 20 del miércoles, en el barrio 66 viviendas de la ciudad de Federación, un hombre con problemas psiquiátricos, atacó con un fierro a su padre de 67 años, quien a raíz de las heridas fue internado en el hospital local



Familiares de la víctima confiaron a 7Paginas que esta persona de 28 años, había estado internada en una clínica psiquiátrica de Concordia. "No es la primera vez que ocurre algo así, y nosotros nos cansamos de denunciarlo en la fiscalía, desde donde siempre nos dicen que ellos no pueden hacer nada. ¿Esperan que lo mate para hacer algo? Esto no puede ser así", se quejó la nuera de Acosta.