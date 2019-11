Sustituyen pena a dos presos porque dijeron que la marihuana era para consumo

Actas

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, con integración unipersonal en la vocalía de Jorge Sebastián Gallino, resolvió condenar a HCM, de 37 años, y GAM, de 43 años, a la pena de seis meses de prisión efectiva, pero ordenó sustituir la pena por una medida de seguridad a realizarse en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, la que deberá disponer el psicólogo de esta prisión.La salida fue acordada en el contexto de un juicio abreviado y fue posible porque se probó que los imputados "resultaron consumidores ocasionales de marihuana, pues ya al momento de las pericias médicas realizada a los encausados no hubo síntomas de consumo, situación equiparable a la de principiante o experimentador de estupefacientes prevista por el mencionado artículo".El juez consideró que el hecho atribuido a los imputados, tal como lo acordaron las partes, pudo ser subsumido en la figura Tenencia de estupefacientes para consumo personal, indicóEn la resolución, Gallino comenzó señalando que "no existe controversia respecto del secuestro en poder de los encartados de la sustancia cuya tenencia se les atribuye; extremos que, por otra parte surge incontrastable del acta instrumentada, que fue ratificada por los testimonios de las personas que intervinieron en el procedimiento y del secuestro del estupefaciente".Así, consideró que "del acta de procedimiento, del acta de pesaje y test de orientación, que al regresar a la Unidad desde la Panadería, los encartados fueron sometidos a una requisa rutinaria, oportunidad en que dos agentes, secuestraron una sustancia que posteriormente se determinara resultó ser marihuana: en poder de HOM, aproximadamente 47 gramos, y de GAM, alrededor de 100 gramos, que tenían en sus ropas".El juez entendió que "en efecto, se recabaron pruebas que permiten determinar de manera contundente que la droga la tenían en su poder y tenía como destino su consumo", añadiendo que "pues los propios encausados al momento de declarar en audiencia indagatoria manifestaron que el estupefaciente era para su consumo, no existiendo otros elementos probatorios que controviertan sus dichos". También consideró que, además de los dichos de los imputados, un informe médico dio cuenta que uno de los imputados consumió marihuana en el momento del hecho, y respecto del otro surgió que consumió en el pasado.A los reclusos se les atribuyó que "el 6 de diciembre de 2015, a las 18.15, los agentes del Servicio Penitenciario de la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, procedieron a la requisa de rutina de HCM y de GAM, cuando los detenidos reingresaban tras haber realizado una salida a la panadería de esa dependencia".Los penitenciarios "detectaron un envoltorio de plástico celeste con 46,50 gramos de marihuana en la ropa interior" de los reclusos. Ambos fueron procesados en calidad de autores del delito de Tenencia de estupefacientes.