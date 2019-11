Identificaron al joven que fue hallado muerto en un predio de Paraná

Malvina Soledad Monzón es hermana del joven fallecido, hallado un predio de calles Balbín y Zanni de la capital entrerriana, a las 23:30 del sábado. Estaba en el suelo con su rostro hacia abajo cuando fue encontrado.La hermana del muchacho contó que rRecordemos que el propietario del predio llevó a los uniformados hasta el lugar donde se encontraba una persona tirada en el suelo con su rostro hacia abajo, sin signos vitales.Había sido visto por última vez el sábado, aproximadamente a las 18, contó la mujer., insistió.De la misma manera mencionó que en la dependencia le manifestaron "que lo hallaron a las 10 de la noche del sábado, pero nos preguntamos cómo puede ser que pasen tantas horas. El cuerpo tiene muchas marcas y nos dijeron que es porque fue picado por hormigas".La hermana mencionó que al ver el cuerpo de su hermano "me di cuenta que está con una fractura en una pierna yDijo que Monzón "siempre andaba en el barrio por eso nos preocupó que no viniera". Y acotó que el muchacho "estuvo en casa el sábado, salió y volvió a entrar, le dio un beso a la sobrina, un vecino lo invitó a tomar una cerveza y después no lo vi más".le consultó a Malvina Monzón qué le dijeron los amigos del joven y respondió: "Hay vecinos que me comentaron que estaba bien, lúcido".La hermana del fallecido contó que este lunes por la mañana dialogó con el fiscal a cargo de la causa y "me dijo lo mismo que la policía, que esas marcas eran porque lo agarraron las hormigas". Enseguida, Malvina Monzón manifestó: "Yo pienso que él fue asesinado. Él se llevaba bien con todo el mundo. Quiero que vean cómo está su cuerpo y pido justicia".