Aberrante: Pagaba $ 50 a niños para abusarlos y habría, al menos, siete víctimas

Foto: Aberrante: Pagaba $ 50 a niños para abusarlos Crédito: El Liberal

Un individuo fue apresado en Santiago del Estero, acusado de "reclutar" al menos a una decena de niños en su casa y someterlos sexualmente, a cambio de $ 50.



Allí radica lo medular de una investigación que recayó en el equipo de fiscales, precedido por alrededor de siete denuncias en la Seccional 10ª y en la Comisaría del Menor y la Mujer.



De acuerdo con las denuncias, un niño confió a la madre de su amiguito que en las siestas acostumbraban trasladarse a la casa de uno de los vecinos. "Carismático y chistoso", el hombre solía encenderles la TV, darles gaseosas y golosinas.



Una tarde, habría conducido a un menor a la habitación y lo habría manoseado y le dio $ 50. Al parecer, le aconsejó no revelar lo que ocurría dentro de la vivienda.



Con el tiempo, ya no era uno, sino varios niños que entraban a su casa. Cómo terminó todo en vejaciones, es la misión de las fiscales, pero sí trascendieron detalles de las denuncias colectivas.



Al parecer, el adulto llevaba a los niños para que algunos vieran mientras manoseaba o accedía a uno de los otros chicos.



Fue tal el shock generado en Tribunales y Fiscalía, que una jueza no dudó y lanzó la orden de detención.



La misma ya fue materializada y el sujeto ya ha sido apresado en su casa, imputado por "abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores", trascendió.



En forma simultánea, los investigadores recibieron las denuncias a las madres de otros niños y en principio se estima que habría siete víctimas, publica el diario El Liberal.



De todos modos, la cifra real aún es una incógnita porque habría chiquitos que por pudor prefirieron no hablar nada.



A sabiendas de esas reacciones, las fiscales han facultado a un equipo de psicólogos para que trabajen en la Cámara Gesell.



Ante los expertos, varios menores serán interrogados y recién entonces las fiscales tendrán una dimensión más real acorde a la incipiente investigación.



Mientras tanto, el acusado permanece preso e incomunicado.



Exámenes médicos para todos los varones



Uno de los investigadores deslizó que las fiscales sospechan que todas las víctimas serían varones.



Es la hipótesis más firme, ya que los niños habituaban jugar en las calles, en especial durante la siesta, mientras sus padres trabajaban o dormían.



Para sacarse las dudas, los forenses ya empezaron a trabajar y a asistir al menos a tres menores.



El fuerte de las tareas se reiniciará el martes, cuando las madres acompañen a sus hijos a la Fiscalía. A la vez, ya reciben respaldo psicológico, enfatizaron los voceros judiciales.