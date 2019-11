Prisión preventiva para el exprefecto que intentó quemar a su pareja

Este viernes, el Juzgado de Garantías Nº2 otorgó una prisión preventiva de 40 días para el hombre que intentó prender fuego a su pareja en un contexto de violencia de género en la zona oeste de Gualeguaychú.



El juez Ignacio Telenta autorizó la detención de Roberto Sebastián Cantero bajo la figura de "tentativa de homicidio". El ex prefecto había rociado con alcohol y le lanzó un papel en llamas a su conviviente el último martes 12 en la vivienda de Los Manantiales y Gervasio Méndez.



La víctima, una joven de 28 años, abandonó la ciudad al día siguiente del hecho violento, pocas horas después de recibir el alta médica del Hospital Centenario donde fue atendida durante un día, publica el sitio R2820.



Los hechos

Al mediodía del martes, un vecino agente de Policía que vive frente al domicilio y otro oficial que pasaba por la zona escucharon gritos de auxilio e irrumpieron en la casa mientras la víctima se refugiaba bajo la ducha, pese a que parte del domicilio cobró fuego. Al ser rescatada, la mujer corrió a la casa de su vecino, se encerró y no quería hablar. Sólo pidió ir al hospital.



El hombre fue detenido y trasladado junto a la mujer hasta la Guardia del Hospital Centenario, ya que ambos presentaban heridas provocadas producto de la agresión que infringió contra su pareja y quemaduras. Luego de ser atendido fue alojado en la Jefatura Departamental de Policía, donde permanece detenido a disposición de la fiscal que investiga los hechos, Dra. Carolina Costa.



Mientras tanto, la víctima radicó la correspondiente denuncia que tramita ante el Ministerio Público Fiscal. Fue ese cuerpo con la fiscal Costa y su coordinador Lisandro Beherán quienes en este viernes pidieron formalizar la medida de restricción para el agresor y, al menos, 40 días de prisión preventiva.



Con antecedentes

No es la primera vez que la justicia investiga a Roberto Sebastián Cantero por delitos en contexto de violencia de género. El agresor ya cuenta con una condena por lesiones a su ex pareja en 2018.



En aquella oportunidad, la mujer oriunda de Larroque, había vuelto al domicilio familiar ubicado en Gualeguaychú cuando se encontró con Cantero en compañía de otra mujer; allí se originó una discusión que el agresor concluyó propinándole una feroz golpiza. Por este hecho Cantero fue condenado a prisión en suspenso y medidas restrictivas, a la vez que fue dado de baja de Prefectura Naval, fuerza de la que era miembro hasta el momento.



La fiscal de aquella causa fue la Dra. Natalia Bartolo, quien pidió oportunamente más de 40 días de detención, contabilizando la prisión domiciliaria y la preventiva otorgadas por Garantías.



Este martes, Cantero reincidió perpetrando una brutal agresión que pudo haber costado la vida de una mujer. Si la Fiscalía logra obtener una nueva condena para el agresor, la misma se convertirá en prisión de cumplimiento efectivo.