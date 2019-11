Los heridos en impresionante choque frontal en ruta 14 fueron dados de alta

Los dos hombres que conducían, la mujer y la niña de 9 años recibieron el alta médica en el Hospital Centenario de Gualeguaychú. El violento impacto que sufrieron ambos rodados presagiaba un desenlace fatal, pero milagrosamente todos los ocupantes no sufrieron heridas de gravedad.El viernes por la tarde, un Peugeot 207, conducido por un hombre de 59 años, domiciliado en Lomas de Zamora, que transitaba en sentido norte sur, se cruzó al carril contrario e impactó contra un Volkswagen Gol, en el que viajaba una pareja de 43 años junto a su hija de 9 años, oriundos de Florencio Varela, y también contra un camión conducido por un joven de 28 años, residente en Colón.Según relató el camionero, que trasladaba una carga de papas desde San Luis y que iba a descargar en Concepción del Uruguay, transitaba por el carril lento mientras que por su izquierda lo sobrepasaba el Volkswagen Gol. "De repente vi una polvareda y no tuve tiempo a nada", contó en referencia al Peugeot que hizo un trompo en el carril contrario y salió disparado hacia su camión., aún shockeado por el momento que le había tocado atravesar. El camión no alcanzó a chocar prácticamente porque los dos autos fueron los que sufrieron el mayor impacto y rozaron cada uno de ellos con ambos laterales del pesado rodado.Rápidamente el resto de los automovilistas frenaron y ayudaron a las víctimas mientras se aguardó el traslado en ambulancia de todos los involucrados al Hospital Centenario. Más tarde, desde el nosocomio se informó que los dos hombres que conducían ambos vehículos, la mujer y la niña de 9 años que iban como pasajeras en el Gol, sufrieron politraumatismos de distinto grado pero sus lesiones no comprometían riesgo de vida. La menor fue atendida por los médicos a raíz de un traumatismo de tórax, estaba consciente y estable. Este sábado todos recibieron el alta.